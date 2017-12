Tres reglas que siguen los negociadores expertos

Negociar en un arte que te puede llevar muy lejos. Aprender a ser un experto en esta disciplina puede serte útil en muchos momentos de la vida, desde una entrevista de trabajo hasta la negociación de la venta de una casa, o una subida de salario.

Estas son las tres reglas de oro:

1. Saber lo que vales y cómo venderte. Nada te pone en una situación peor que la desesperación. Para evitarla no puedes perder de vista las cosas que te hacen única, tus habilidades y tu valor personal. Es la única forma de no acabar negociando en términos que te infravaloran. Eres la primera que debes creer lo que vales. Por ejemplo, si te preguntan cuáles son tus requerimientos de salario, siempre debes responder con un 10% más de tu salario actual. Si no lo haces empezar a negociar a la baja y es posibles que acabes aceptando el mismo salario que ya tienes. (Más información en Mujerhoy.com)