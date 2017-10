Mercedes Mengíbar es galadonada en la XII Edición de los Premios Ejecutivos de Andalucía

Mercedes Mengíbar recibiendo el reconocimiento. / Vithas Xanit La Directora Gerente de Vithas Xanit ha sido reconocida por su amplia experiencia en la dirección de hospitales SUR Viernes, 20 octubre 2017, 17:41

La Directora Gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, perteneciente al grupo sanitario Vithas, ha sido distinguida por la revista Ejecutivos con el galardón de Trayectoria Profesional en la XII Edición de los Premios Ejecutivos de Andalucía, unos premios con los que esta revista quiere reconocer a empresarios, ejecutivos e instituciones su excelente trabajo, destacando a aquellos que durante el ejercicio anterior han brillado por su buena gestión o trayectoria empresarial. De esta forma Mercedes Mengíbar, que lleva más de 20 años liderando equipos de personas, ha sido reconocida por su amplia experiencia en la dirección de hospitales.

La entrega de premios, a la que asistieron más de un centenar de personas, tuvo lugar ayer en la Casa Diocesana de Málaga. En ella fueron reconocidos también instituciones como Unicaja banco, La Noria, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Hutesa Agroalimentaria, Ingenia, Tecade, Alhóndiga La Unión, Fresón de Palos, Cervezas Alhambra, Aires de Jaén, D.O.P. Los Pedroches y Real Club de Golf Sotogrande. “Estoy feliz de haber recibido este premio que no es solo un reconocimiento a mi trayectoria profesional sino también a la labor de mi equipo. Sin ellos, nada de esto será posible”, explica Mercedes Mengíbar. “No creo en las individualidades, sino en los Equipos y entiendo las organizaciones como espacios de crecimiento personal y profesional. Soy una firme convencida de que el futuro es el Humanismo Empresarial, que no es otra cosa que sacar lo mejor de cada persona y esto es lo que ha hecho posible el éxito en los cuatro proyectos que he liderado en mi vida”, añade.

Con una gran experiencia en la gestión del cambio, Mercedes Mengíbar comenzó su carrera en gestión en 1993 como Directora de Servicios Generales del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) y cinco años después fue nombrada Gerente del Hospital de Antequera (Málaga), donde implementó un proyecto de orientación estratégica e introdujo una nueva cultura organizativa.

Mercedes Mengíbar está Diplomada en Buen Gobierno de las Sociedades para Consejeros Profesionales por el ICA (Instituto de Consejeros-Administradores). Este instituto es el representante español de EcoDa –European Confederation of Boards Directors Associations-.

En 2003 asumió el cargo de Directora Gerente de USP Hospital de Marbella. En julio de 2010 fue nombrada Consejera de Xanit Health Care Management y Directora Gerente de Xanit Hospital Internacional y desde julio de 2014 es Directora Gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional. Este hospital, se convirtió en el noveno hospital de España, y el primero privado de Andalucía, en obtener la acreditación en seguridad y calidad otorgada por Joint Commission International, y este año ha vuelto a ser reacreditado por esta institución.

Mengíbar junto al resto de premiados. / Vithas Xanit

Mercedes Mengíbar está especializada en Dirección de Empresas Sanitarias, estudió Psicología de las Organizaciones y es Magíster en Dirección de Recursos Humanos, y en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias.

Su apuesta por la gestión del cambio en los grandes proyectos que ha liderado así como el Modelo de Hospital que ha implementado, basado en la calidad y en las personas, le ha valido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria empresarial, recibió del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella el Premio Empresaria del Año (2009), cuenta también con la Medalla de Oro al mérito profesional del Foro Europa 2001 (2015) o el Premio ADEPMA Directiva Andaluza (2015) por su brillante trayectoria profesional en dirección y gestión hospitalaria y ha sido elegida como una de las mujeres más influyentes de España en la Cuarta Edición de los Top 100 Mujeres Líderes (2015). Además, ha recibido el Premio Directiva 2016 por Andalucía Bussiness Club y, este mes, el Premio Gerente Nariz Verde en los Premios Optimistas, un galardón que reconoce la labor que ha realizado para convertir el centro hospitalario en una “Organización Sanitaria Saludable y Resilente” generando una cultura de confianza en los equipos, capaz de generar los mejores cuidados sanitarios.

El compromiso de Vithas: calidad asistencial acreditada, servicio personal y largo plazo

Vithas es el primer operador sanitario de capital 100% español y el segundo a nivel nacional. Cada año atiende a más de 4.500.000 pacientes en sus 19 hospitales y 26 centros especializados denominados Vithas Salud. Los 45 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo, Valencia y Vitoria-Gasteiz. Los 25 centros Vithas Salud se encuentran en Alicante, Elche, El Ejido, Fuengirola, Granada, La Estrada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Marín, Nerja, Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Vilagarcía, y Vitoria-Gasteiz.

Vithas cuenta adicionalmente con la red de laboratorios Vithas Lab, con más de 300 puntos de extracción repartidos por toda España, y con un acuerdo estratégico en Baleares con la Red Asistencial Juaneda que dispone de 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos por toda la región.

La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio personal va unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas: Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y grupo ‘la Caixa’, con el 20% restante.

Con un modelo de crecimiento que se basa en la diversificación geográfica y la sostenibilidad, Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos centros como mediante adquisiciones.

Sobre Hospital Vithas Xanit Internacional

Hospital Vithas Xanit Internacional cuenta con un equipo humano formado por más de 780 profesionales y dispone de 13.000 m2 distribuidos en cinco plantas con 106 habitaciones individuales. Además, dispone de un centro de especialidades médicas en Málaga, Vithas Xanit Limonar, que ofrece a los pacientes las técnicas y protocolos más innovadores en Radioterapia y en oncología médica y que cuenta también con consultas externas con especialidades relacionadas con la oncología. Vithas Xanit también tiene un Centro de especialidades médicas, Xanit Fuengirola, que acerca su equipo médico a esta localidad para seguir ofreciendo sus cuidados con la misma calidad.