FIV Marbella, creando padres desde 2012

FIV Marbella trabaja para que los hombres que lo deseen puedan ser padres. / FIV Marbella Hoy, 19 de marzo, se celebra el día del padre. Con el objetivo de que aquellos que quieren serlo acaben consiguiéndolo, FIV Marbella pone el foco de atención en el factor masculino Jueves, 15 marzo 2018, 17:47

Cuando una pareja comienza a buscar tener un bebé que por el momento no llega, casi siempre se hace hincapié en el factor femenino como origen de la infertilidad, sobre todo por lo referente a la edad de la mujer. Sin embargo, el factor masculino representa nada menos que el 30% de los casos de infertilidad en las parejas y hay que detenerse en él para identificar la causa (tetrazoospermia, azoospermia, oligozoospermia, etc.). El factor femenino supone otro 30% de los casos, por un 20% de factor mixto y otro 20% en el que la causa es indeterminada.

Es el urólogo el encargado de estudiar y tratar todo lo relativo al aparato reproductor y urinario del hombre. El estudio de la infertilidad masculina siempre empieza con un seminograma para valorar la movilidad, la morfología y el número de espermatozoides presentes en una muestra. Sin embargo, el hecho de tener un seminograma normal en cuanto a cantidad, morfología y movilidad no garantiza que el semen sea fértil. Hay casos en que la “carga genética” (ADN) del espermatozoide está alterada, lo que produce fallos en la fecundación o embriones no viables. Es lo que se conoce como fragmentación del ADN del espermatozoide y que, según el porcentaje de fragmentación del semen, dará lugar a un peor pronóstico en cuanto a la fertilidad del varón.

Espermatozoides teñidos visto a gran aumento. / FIV Marbella

Casting de espermatozoides: la triple selección espermática

La triple selección espermática es la técnica utilizada en FIV Marbella para asegurar la selección de los espermatozoides en mejor forma para realizar una fecundación in vitro. Normalmente hay tantos espermatozoides en una muestra de esperma que… ¿cuál escoger? La elección habitualmente va de la mano del especialista que realiza la técnica según la morfología y motilidad del espermatozoide, convirtiéndose en un proceso algo subjetivo que depende de la persona que lo escoge. En FIV Marbella se utilizan técnicas que permiten seleccionar el mejor espermatozoide no sólo por sus características físicas o por cómo se mueve, sino por otras cualidades que no las detecta el ojo humano. Estas cualidades se detectan a través de la triple selección espermática (ICSI o inyección intracitoplásmica de esperma + PICSI o selección de espermatozoides mediante el uso de ácido hialurónico + MACS o selección usando las denominadas columnas de anexina).

Los espermatozoides que pasan este estricto proceso de selección son los que tienen una mayor capacidad de fecundar al ovocito y de generar un embrión de una mayor calidad, lo cual puede traducirse en una tasa de embarazo mayor. Es decir, con la triple selección se optimiza el procedimiento de fecundación in vitro, no dejando al azar la selección del espermatozoide.

Todo este trabajo está orientado a que los embriones que resulten de la unión de los espermatozoides elegidos con los mejores óvulos de la mujer (o de una donante) sean los óptimos para alcanzar el objetivo último: conseguir el embarazo.

Espermatozoides vistos a gran aumento. / FIV Marbella

Un trabajo minucioso que se refleja en las tasas de éxito

Gracias a técnicas como la triple selección espermática, FIV Marbella cuenta con unas tasas de éxito muy superiores a la media de las clínicas españolas, recogidas por el registro de la Sociedad Española de Fertilidad. Por ejemplo, la tasa de embarazo en la fecundación in vitro (FIV) propio, es decir, con células de la pareja, la tasa de éxito de FIV Marbella es de un 67% transfiriendo 2 embriones en estado de blastocistos (período 2016-2017), por un 36.4% que recoge la SEF en su último registro. En la técnica de ovodonación, esa tasa se eleva hasta el 86% (transfiriendo dos blastocistos), por un 54.5% de la SEF. Esas tasas han sido validadas y verificadas por una consultora externa, dando a FIV Marbella la transparencia y calidad que los pacientes reclaman día a día.

Más información:

FIV Marbella

Avda. Severo Ochoa, 67. 29603 Marbella

Teléfono: +34 951 087 975

www.fivmarbella.com