Investigadores revelan la efectividad de un nuevo tratamiento en leucemia linfoblástica aguda

Un equipo de investigadores del Institut de Recerca contra la Leucemia Josep Carreras (IJC) ha demostrado la efectividad de un nuevo tratamiento con 'blinautumomab' en leucemia linfoblástica aguda, un tipo de leucemia que representa 30 nuevos casos por millón de habitantes y año en España.

Un estudio, publicado por 'The New England Journal of Medicine', ha revelado que la terapia aumenta "de forma significativa" la supervivencia de los pacientes adultos con leucemia aguda linfoblástica de precursores B de alto riesgo en recidiva, en comparación con el tratamiento estándar con quimioterapia.

La leucemia linfoblástica aguda es un tipo de cáncer de la sangre en el que, por causas desconocidas, se producen cantidades excesivas de linfocitos inmaduros, por lo que las células cancerígenas se multiplican rápidamente y desplazan las células normales de la médula ósea.

El estudio, bautizado como Tower, ha demostrado que el anticuerpo monoclonal 'blinatumomab' casi duplica la media de la supervivencia, ya que los pacientes que lo recibieron presentaron una tasa de respuestas completas más elevada que los tratados con quimioterapia convencional de rescate.

Estas respuestas fueron, además, de mejor calidad, ya que la enfermedad residual se negativizó con mayor frecuencia en los pacientes tratados con este anticuerpo monoclonal.

Para el jefe del Servicio de Hematología del ICO Badalona y director del grupo, Josep Maria Ribera, los resultados del estudio son la primera evidencia de que el 'blinatumomab' funciona "mejor" que la quimioterapia en pacientes con leucemia linfoblástica aguda en situación de recaída, ha informado el IJC este martes en un comunicado.

Ribera ha asegurado que existen otros estudios en marcha dirigidos a evaluar la utilidad de este anticuerpo monoclonal en pacientes con este tipo de leucemia antes de que recaigan, en un intento de evitar esta grave complicación.

En la actualidad se dispone del fármaco en España en un programa de uso compasivo y se encuentra en fase de negociación con el Ministerio de Sanidad su inclusión como fármaco autorizado.