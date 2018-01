Donar óvulos, un acto de solidaridad invisible

La donante de óvulos, esa desconocida solidaria

“A mí me gustaría mucho tener hijos y pienso que una mujer que no pueda lo tiene que pasar fatal. Por eso me ha gustado ayudar a mujeres que no podían sí que puedan ahora tener hijos”, cuenta Ana (nombre ficticio), estudiante de Psicología y donante de FIV Marbella. “Yo recibí una compensación económica de 1.000 euros, que la verdad es que me vinieron bien porque vengo de lejos y tuve que desplazarme varias veces, pero cuando pensé en donar ni siquiera sabía el tema de la compensación, no ha sido una de mis motivaciones”, añade esta joven que cursa 4º de Psicología.

El límite de donaciones, según la ley, es de seis embarazos llevados a término (incluyendo los propios de la donante). Ese número se alcanza sólo en contadas ocasiones.