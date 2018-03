¿Por qué decir palabrotas es bueno para tu salud? Las palabrotas liberan. Existen varios estudios que afirman que es altamente beneficioso S. TORRES/MUJERHOY Viernes, 2 marzo 2018, 07:44

Puede que no sea bonito pero gritar una palabrota en su momento justo tienen muchos beneficios para la salud. Así lo dice un libro publicado en Estados Unidos, Swearing is Good for You, de la doctora Emma Byrne, que explica que hemos sido educados en convenciones sociales que nos han hecho creer que decir palabrotas es universalmente malo, sin embargo, según su teoría hacerlo no significa siempre una actitud agresiva hacia los demás, e incluso puede tener beneficios para el cuerpo y para el alma. En el libro la autora pone varios ejemplos de cómo determinadas palabras pueden estimular nuestro bienestar, sobre todo cuando van acompañadas de la gestualidad adecuada.

Un estudio de 2009 de la Universidad de Keele en Reino Unido había llegado a una conclusión semejante. (Más información en Mujerhoy.com)