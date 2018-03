Dormir bien es fácil si sigues estas pautas Acostarse y levantarse a la misma hora, cenar de forma ligera y evitar largas siestas, entre las técnicas para garantizar la calidad del sueño VANESSA MELGAR Domingo, 25 marzo 2018, 10:08

Conciliar el sueño durante la noche, y descansar, se puede convertir en una pesadilla, nunca mejor dicho, para muchos. Los expertos recomiendan huir de los medicamentos, que pueden agravar el problema de insomnio, y practicar una serie de sencillas técnicas para garantizar una buena higiene del sueño.

Según Gema Díaz, técnica de promoción de la salud de la Unidad de Salud Pública del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, en Ronda, “la necesidad del sueño cambia en cada persona según su edad y sus estados de salud y emocional, por lo que el tiempo ideal de sueño es el que nos permite realizar actividades diarias con normalidad y sin sensación de cansancio”.

Para Díaz, es necesario acostarse y levantarse a la misma hora, siempre que sea posible. No hay que permanecer en la cama pasados 30 minutos desde que nos acostamos y seguimos despiertos. En este caso, es preferible levantarse y relajarse en otro lugar de la casa y volver a la cama cuando aparezca el sueño.

También se recomienda evitar largas siestas durante el día, no realizar actividades en la cama que requieran esfuerzo mental, la cama es para dormir y mantener relaciones sexuales, no tomar sustancias excitantes y cenar ligero, tras lo que se aconseja esperar en torno a dos horas para acostarse. Igualmente, hay que adecuar las condiciones ambientales del dormitorio y no realizar ejercicio físico en las últimas horas del día, ya que activa al cuerpo.

“Además, es aconsejable repetir cada noche una rutina de acciones que ayuden a prepararse mental y físicamente para irse a la cama que incluye conductas relajantes como escuchar música tranquila, lavarse los dientes o tomar una ducha templada”, terminó Díaz.