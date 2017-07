Los chequeos que debes hacerte según tu edad La OMS recomienda hacerse pruebas a partir de los 45 años CHARO MÁRQUEZ Domingo, 30 julio 2017, 00:50

Tendrías que hacerte un chequeo. Es una recomendación que suelen hacernos a menudo y que pocas veces cumplimos. Y ¿con qué edad deberían ser frecuentes los reconocimientos médicos? Los profesionales de la sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan hacerse un chequeo a partir de los 45 años, aunque esta edad cambia dependiendo de si hay antecedentes por enfermedades.

No es preciso, salvo indicios que nos hagan pensar que padecemos alguna dolencia, hacernos chequeos antes de esa edad. El director médico de la Clínico Premium Marbella, Gonzalo Sanz, explica que los hombres, a partir de los 45 deben controlar tres aspectos: cardiología (corazón y pulmón), digestivo (cáncer de colon) y urología (cáncer de próstata, vejiga y riñón). En las mujeres se cambia la urología por la ginecología (cáncer de mama, útero, cérvix). Si hay un antecedente familiar positivo, y sin duda si hay dos de primer grado, habría que adelantar el chequeo a los 40 años.

Tras el primer chequeo que nos realicemos, nuestro perfil determinará con qué frecuencia debemos repetir los reconocimientos. Aquellos pacientes sin antecedentes, ni factores de riesgo pueden volver al médico a los dos años. Si nos han detectado un problema urológico, por ejemplo que el marcador de tumor de próstata sea alto, las revisiones se acortan cada seis meses. En cardiología es muy variable, pero se recomienda la revisión cada año. Y para cuestiones digestivas, como éstas implican la realización de una colonoscopia (examen del cólon), el periodo es de dos años, "porque es una prueba que no se deba hacer a la ligera", advierte el doctor Sanz.

En el caso de los niños, la revisión pediátrica anual hace la función de chequeo. Sanz aclara que los pediatras que hacen el seguimiento de los niños advierten si hay problemas de crecimiento, si tienen el desarrollo genital completo, desnutrición...

Los niños que practican deportes federados están obligados a presentar al inicio de cada temporada un reconocimiento médico. Para que este sea correcto, y no un simple trámite, debe incluir un electrocardiograma, analítica general y exploración física. "El 99% de los niños no presenta ninguna anomalía tras estas exploraciones a no ser que presente alguna incorrección y se deriva al especialista", señala el médico.

Entre los 20 y los 35 años no son precisos los exámenes médicos, pero dependiendo de la profesión, de si se fuma, o si se tiene un ritmo de vida muy sedentario, sí es recomendable un perfil metabólico para conocer el azúcar, el colesterol, los triglicéridos. A estas edades los médicos no suelen prescribir colonoscopias "porque el riesgo es tan bajo que las propias pruebas suponen más riesgo que el beneficio que obtendrían estadísticamente para detectar enfermedades", comenta Sanz.

Los chequeos son, en muchas ocasiones, instrumentos de economía sanitaria. Podría pensarse que a mayor número de exámenes, mayor será la detección de enfermedades en estadios precoces y por lo tanto mayor la prevención y menor el gasto en el tratamiento de una patología más desarrollada. Pero un chequeo a fondo, con pruebas específicas puede salir caro.

El cáncer de próstata y de colon son los que se detectan con más frecuencia en una tasa de unos 10-15 casos por cada 100.000 habitantes. La hipertensión es muy frecuente pues la padece el 30% de la población por encima de los 50 años y a través de los chequeos es muy fácil detectarla para evitar infartos.

¿Cuantas enfermedades podríamos prevenir invirtiendo en chequeos? Para los facultativos hay dos pruebas que indiscutiblemente son rentables y dan excelentes resultados: las mamografías, para prevenir el cáncer de mama, y la sangre oculta en heces, para el cáncer de cólon. Son pruebas baratas y rentables desde el punto de vista diagnóstico.

Pero muchas veces, una simple visita a nuestro médico de cabecera y una charla contándole cómo nos encontramos es más que suficiente para gozar de salud.