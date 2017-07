Centros de salud llaman a niños de 12 años para una vacuna de recuerdo del meningococo C De la vacuna del meningococo C se administran actualmente tres dosis. / SUR Esta dosis se realiza al observar que durante la adolescencia disminuye la inmunización contra esta bacteria, y por eso cambió el calendario vacunal PILAR R. QUIRÓS Málaga Viernes, 7 julio 2017, 00:41

Los centros de salud de la provincia están realizando llamadas de captación activa a todos los niños que cumplan 12 años en 2017, es decir que nacieran en 2005, con el fin de que sus progenitores les pongan una dosis de recuerdo de la vacuna del meningococo C, una bacteria que puede ser el inicio de enfermedades tan peligrosas como la meningitis y la encefalitis, aunque también produce dolencias como la neumonía o la otitis.

Así, los niños que nacieron en 2005 recibieron tres dosis en Andalucía, a los dos, cuatro y seis meses; y ahora el Servicio Andaluz de Salud (SAS) considera que deben recibir una dosis de recuerdo porque se ha venido probando que en la adolescencia se produce un descenso de la inmunidad contra esta bacteria, como explica el pediatra del centro de salud Jesús Cautivo, Pedro Navarro, así como vicepresidente de Cultura del Colegio de Médicos.

De hecho, el calendario vacunal cambió para los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2014, de tal forma que las tres dosis que reciben a partir de esta fecha contra el neumococo C son las siguientes: a los 4 meses, a los 12 meses y a los doce años.

Con la edad de 12 años, los escolares, además de recibir la vacuna contra el meningococo C son vacunados contra la varicela, siempre que no la hayan padecido o no se les haya administrado a edades más tempranas dos dosis.Las niñas, además, recibirán la vacuna contra el papiloma humano. El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) explica que el meningococo es una bacteria que produce infecciones graves, sobre todo meningitis, que es la inflamación de las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal; y sepsis, infección generalizada, que pueden provocar importantes secuelas en el paciente así como la muerte de la persona afectada.

De hecho, los niños pequeños y los adolescentes son los que están más expuestos a esta enfermedad, y además pueden ser portadores de la bacteria en la garganta sin que penetre en su organismo. Aunque la enfermedad que produce el meningococo se puede tratar con antibióticos, la AEP informa de que la mejor arma es la vacunación. Actualmente, en Andalucía está incluida en el calendario la vacuna contra el meningococo C, serogrupo que ha disminuido mucho tras las vacunaciones masivas en Europa.

Del serogrupo B, existe una vacuna desde 2013, que se ha incluido en algún calendario vacunal de comunidades autónomas españolas, pero no en Andalucía, que es el preparado conocido como Bexsero, del que hubo un problema importante de desabastecimiento en las farmacias en enero (ya que se suministra de forma privada y con receta), que ha vuelto a producirse este verano.