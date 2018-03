«En Centro Residencial Almudena trabajamos para dar calidad de vida a personas con Alzheimer y tranquilidad a sus familias»

Juan Zafra, director del centro. Entrevista con Juan Zafra, director de este centro especializado en la atención integral a personas que sufren enfermedad de Alzheimer y otras demencias (vascular, mixta, Cuerpos de Lewy) Miércoles, 21 marzo 2018, 18:11

Cuenta Juan Zafra, director de Centro Residencial Almudena, que cuando comenzaron la actividad hace 26 años venían pacientes de diferentes puntos de España, como Extremadura o Madrid, ya que existían pocos espacios especializados en estas enfermedades en todo el territorio nacional. Hoy en día, este centro pionero en ofrecer una asistencia integral para personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, sigue siendo un referente en el sector gracias a su trabajo constante por mejorar la calidad de vida de sus pacientes, a los que no solo prestan una atención socio-sanitaria, sino el cariño y la comprensión de una familia.

¿Qué significa para una familia tener una persona con enfermedad de Alzheimer en casa?

Depende de la fase en la que se encuentre. Nosotros somos los primeros en recomendar que cuando son fases iniciales, lo mejor es que esa persona asista a Centros de Día, a los que ellos suelen referirse como ‘el colegio’. De este modo va a estar atendido por profesionales pero la familia va a poder seguir disfrutándolo en casa. Aunque nosotros no prestamos este servicio, sabemos que por desgracia la enfermedad va a seguir avanzando y en algún momento se hará necesario el ingreso en un centro especializado.

También es importante diferenciar cuando la enfermedad, que es neurodegenerativa, se torna en algo físico (silla de rueda, problemas respiratorios, para la deglución, etc.) y ya no queda más remedio que ingresarla porque las familias terminan pasando los días acudiendo a distintos centros hospitalarios, y porque realmente esa persona necesita una atención médico-sanitaria diaria, que es lo que nosotros ofrecemos.

¿Cómo trabajáis con estos pacientes, una vez pasada esta primera fase?

Cuando un paciente entra aquí en una fase de demencia o de deterioro cognitivo más avanzado, lo primero que hacemos durante la primera semana es un estudio completo a nivel médico, psicológico, de enfermería, fisioterapia, etc. Son unos días especiales con unas condiciones específicas que necesitamos para poder evaluarlo, y en función a esto empezamos a trabajar con un tratamiento ya de día a día. Esto es muy importante porque se trata de enfermedades que lamentablemente evolucionan, por lo que diariamente ofrecemos atención sanitaria adaptada a sus necesidades.

No en vano, nuestros 43 pacientes tienen a su disposición a un equipo de profesionales que incluyen médico, neuropsicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfermeras, auxiliares…todo ello con una atención muy personal y muy cercana. Además nosotros no tenemos rotación de personal, así que muchas veces son las propias compañeras las que, como conocen perfectamente a los pacientes, se adelantan a lo que le pueda pasar si un día lo ven más apagadillo o intuyen que no se encuentra normal. Al final se convierten en parte de su familia.

Los pacientes realizan diferentes talleres diarios.

¿En vuestra atención qué prima el tratamiento físico o psicológico?

El tratamiento de una persona con demencia se trabaja desde muchas partes: farmacológica -con una medicación a medida-, física, psicológica, de estimulación y sobre todo, cuidando sus emociones y con muchísimo cariño. No se puede tratar solo desde una pata de la mesa, son todas las que hacen que esa persona vaya evolucionando. La enfermedad inevitablemente va desarrollándose, pero nosotros tratamos de estabilizarla en la medida de lo posible y sobre todo de ofrecerle a nuestros pacientes tranquilidad, seguridad y confianza.

¿Y en lo referente a actividades físicas?

En ese sentido, además de los tratamientos específicos de la fisioterapeuta, las actividades que realizan con la neuropsicóloga y la terapeuta ocupacional son también dinámicas y activas, desde juego de tiro de bolos o a la diana, o manualidades con plastilina. Además desde agosto del año pasado hemos incluido terapias caninas, que ha tenido un éxito tremendo y los hace disfrutar muchísimo.

El centro cuenta con un equipo de profesionales fijos y con un gran compromiso con los pacientes.

¿Cómo es un día tipo de los pacientes de Centro Residencial Almudena?

En nuestro centro hay una máxima: las habitaciones se usan exclusivamente para dormir. De esta forma, durante todo el día están realizando actividades. No puede estar una persona mayor o enferma sentada en una estancia, dándole vueltas a la cabeza, esperando que alguien venga a verla… En este sentido es importante destacar que aquí el horario de visita está restringido a dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Hay que tener en cuenta que se trata de personas que están enfermas. Queremos que sientan que esta es su casa, y cualquier tipo de estimulación exterior que no les resulte agradable, les afecta.

El médico pasa consulta diariamente, y junto a su equipo revisa la situación de cada paciente, actualiza sus historias y tratamientos, comunicándole a los familiares cualquier variación importante que se haya podido producir. Para nosotros la comunicación entre nuestros profesionales y las familias es primordial y fluida, de forma que siempre puedan estar informados de su situación.

Durante el día a día, lo habitual es que por las mañanas realicen actividades de tipo físico con la fisioterapeuta en el gimnasio, o en los jardines si el tiempo es bueno. Después por la tarde se hacen la mayoría de las actividades de estimulación cognitiva, estimulación sensorial, talleres de memoria, talleres de cine, musicoterapia, etc. En este tipo de pacientes es muy importante el sueño, por eso durante el día tienen que estar activos para que por la noche puedan descansar.

En el centro prestan servicios socio-sanitarios diarios especializados en Alzheimer y demencias.

Se trata de un trabajo muy estructurado, ¿cuál es vuestro objetivo?

Nosotros trabajamos para dar calidad de vida a nuestros pacientes y tranquilidad a sus familiares. Las familias están seguras, porque sus padres, madres, tíos e incluso hijos están mejor atendidos aquí que lo que ellos pueden ofrecerle, aunque le pongan mucha voluntad. Y los pacientes se encuentran aquí cómodos, ven las mismas caras siempre, se divierten, reciben mucho cariño, y se sienten seguros, es nuestro esfuerzo diario.

