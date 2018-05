¿Dientes fijos desde el primer día? Con la técnica ALL ON 4 y Clínicas Boca&Boca es posible

La empresa, que cuenta con dos centros en la capital y próximamente abrirá un tercero, es experta en esta técnica innovadora que destaca por su efectividad y tasa de éxito Viernes, 11 mayo 2018, 14:22

Sois especialistas en el sistema ALL ON 4, ¿cómo funciona esta técnica?

La técnica ALL ON 4 permite colocar sobre 4 implantes la arcada dental completa, de forma fija, sin injertos de hueso, en un solo día y con mayor tasa de éxito que otros procedimientos.

Estos 4 implantes se colocan de manera estratégica, asegurando la fijación de la prótesis y evitando la sobrecarga del hueso. Con el empleo de esta técnica, no serán necesarios los injertos de hueso previos al proceso salvo en algunos casos aislados. Ha quedado demostrado que el éxito de la restauración dental no reside en colocar mayor número de implantes, sino en la calidad de los mismos y del hueso en el que se anclan.

Vídeo. Clínica Dental Boca&Boca

Con el fin de asegurar la máxima calidad a nuestros pacientes, realizamos la técnica ALL ON 4, exclusivamente, con implantes del líder mundial en el sector de la implantología, que garantiza sus implantes de por vida.

¿Qué beneficios aporta el tratamiento ALL ON 4?

Lo más importante es que con un número reducido de implantes se puede proporcionar al paciente una prótesis fija provisional en el mismo día, evitando la necesidad de cirugías más complejas como injertos de hueso o elevaciones de seno y disminuyendo costes y tiempo de tratamiento y, sobre todo, mejorando la calidad de vida del paciente.

Con dos clínicas y una tercera próxima a abrir, sois una referencia en la odontología malagueña, ¿cuáles son las claves de este éxito?

Nuestros pacientes son los principales responsables de que tengamos unos buenos resultados. Ellos premian nuestro trabajo recomendándonos a sus conocidos y no hay mejor publicidad que esa. Nos gusta mucho nuestra profesión y suponemos que eso es percibido por el paciente.

¿Qué valor añadido ofrece la clínica a sus pacientes?

Realmente no sabemos qué nos diferencia de los demás, eso tendrían que decirlo los pacientes, nosotros somos sinceros y honestos. Eso sí, ofrecemos calidad a unos precios razonables y con facilidades de pago reales. Somos un equipo y trabajamos como tal. Quizás disponer de un especialista por cada área sea una de las diferencias, no en vano tenemos cirujanos, endodoncistas, periodoncistas, ortodoncistas, maxilofaciales... Lo que resulta muy positivo y beneficioso para nuestros pacientes.

¿Qué importancia tiene la elección de la clínica a la hora de hacerse un tratamiento?

Elegir una buena clínica dental no es algo sencillo, ni que se pueda elegir sin tener en cuenta ciertos aspectos. En muchas ocasiones se comete el error de seleccionar una clínica dental en base al presupuesto que nos puedan ofrecer o por la cercanía. Sin embargo, estos no son unos criterios óptimos de elección para seleccionar nuestro odontólogo.

Uno de los criterios a los que debemos prestar mucha atención es a la profesionalidad del facultativo que nos va a tratar, ya que es vital tener confianza en nuestro dentista y no poner en cuestión la falta de experiencia o tener dudas acerca de la falta de conocimiento de las nuevas técnicas o servicios que nos pueda ofrecer.

Más información:

Clínicas dentales Boca&Boca

Avenida Velázquez, 73. Málaga. Teléfono: 952 243 698

Calle Ayala, 80. Málaga. Teléfono: 951 955 380

Solicite su estudio All On Four gratuito

www.clinicadentalbocaboca.com