Arques Clinic: Innovación y vanguardia, al servicio de la belleza y la armonía en Marbella

Con un crecimiento del 8% en los últimos 5 años, la Medicina Estética se ha convertido en una alternativa óptima para mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida.

Hablamos con el Dr. Mario Arques, director de Arques Clinic, la prestigiosa clínica de Medicina Estética Responsable considerada una referencia no solo en Málaga, sino fuera de nuestras fronteras y que atrae a cientos de clientes cada año de más de 30 países.

Dr. Arques, parecen buenos tiempos para la Medicina Estética. ¿A qué se debe este crecimiento?

La Medicina Estética ha evolucionado mucho en la última década y lo ha hecho porque la gente cada vez se preocupa más por su salud y quiere cumplir años de la forma más saludable posible para sentirse lo mejor posible con ellos mismos.

La investigación y los avances médicos han aumentado la esperanza de vida y la calidad de vida. Así que una persona que antes se consideraba “mayor”, hoy tiene una vitalidad y una juventud en su interior que quiere expresar también físicamente.

Podemos conseguir una evolución favorable, mantenimiento y una prevención con resultados naturales, y llegar a nuestros 50 años luciendo la piel sana, fresca y reluciente como lo es ya en nuestra generación, que ha surgido la generación de cincuentañeros/as o "Los FaB (fifty and beyond)" (desmarcan de los estereotipos y cánones sociales de los “seniors” de las últimas décadas).

La imagen que ahora vemos reflejada al espejo necesitamos que sea activa y enérgica a pesar de haber cumplido ya medio siglo. (Y me incluyo porque pertenezco a esta nueva generación)

Esta generación no pretende ser más joven, lo que pretenden es sacarse más partido para seguir expresando por fuera su vitalidad y Salud y ganas de disfrutar de la vida que llevan dentro.

Envejecer es sinónimo de haber acumulado experiencias pero necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos: nos cuidamos el cabello, la piel, nuestra dentadura, la forma de vestir e incluso nuestro perfume ya no se corresponde a los de nuestros padres cuando tenían 50.

El lema de Arques Clinic es “Salud, Belleza y Armonía”. ¿Puede explicarnos su visión sobre la Medicina Estética?

Considero que las claves de una vida plena son la salud, la belleza y la armonía. Nuestra misión como clínica de Medicina Estética Responsable es optimizar la calidad de vida de las personas y su equilibrio personal.

Nuestro concepto de medicina estética no busca una corrección puntual (y en muchos casos artificial) de la zona, sino una mejora armónica del conjunto de la persona.

Y para ello, no solo ofrecemos tratamientos para frenar o revertir los signos del envejecimiento, sino también como medida de prevención, por ejemplo con los tratamientos de estimulación de colágeno.

Apersonalidades como Carmen Lomana, Raquel Revuelta, la modelo Estefanía Luyk, la actriz Lucía Hoyos, la prima del Rey: Olivia de Borbón, la presentadora Sonia Ferrer, Ivonne Reyes, Patricia Betancort, Arantxa de Benito, el gran bailarín Joaquín Cortés, la australiana actriz Storm Esposa con El famoso cantante británico de la película Nothing Hill Ronan Keating, O el actor De Hollywood de la serie Prision Break Amaury Nolasco...me dejo muchos en la lista. ¿Cuántas nacionalidades diferentes han visitado su clínica?

Sí, y otros muchos clientes conocidos internacionalmente que nos hacen firmar cláusulas de intimidad y no nos permiten decirlo.

Atendemos a pacientes de más de 30 países de todo el mundo y multitud de celebrities.

Solo en 2017, atendimos a más de 80 personalidades conocidas.

En Arques Clinic nos sentimos muy orgullosos de contar con la confianza y amistad de tantas bellas personas (conocidas y anónimas) con la que tenemos la suerte de compartir nuestra pasión: la salud y la armonía para sentir plenitud.

¿Cuál es el secreto del prestigio del que goza Arques Clinic?

Creo que es una combinación de varios factores: profesionalidad, innovación y visión.

En Arques Clinic contamos con la última tecnología aplicada a la Medicina Estética y somos un centro de referencia en tratamientos innovadores y equipación de vanguardia.

La modernidad de los procedimientos que aplicamos en Arques Clinic nos permite ofrecer los tratamientos de última generación más revolucionarios del mercado mundial. Una cuestión importante es que también realizamos colaboraciones con otros compañeros del gremio para poder avanzar juntos. No creemos que exista competencia, creemos que todos tenemos que luchar por avanzar y por dar a conocer los tratamientos para ayudar a prevenir el envejecimiento de la piel como una cuestión de salud y que la deje de ver la medicina estética como “solo botox” o pensar que la medicina estética hace los labios de “Pato” que vemos por ahí o las caras raras.

Con un tratamiento realizado por un buen profesional la gente te dice: “te veo más guapa, la piel más luminosa y tersa”, y no: ¿qué te has hecho? En un tono raro.

Es realmente importante que cada paciente esté informada de lo que se pone, que se utiliza, no entiendo cuando a veces llegan a mi clínica y me dicen que le realizaron un tratamiento pero no saben que le pusieron en otro sitio.

Existe aún mucho desconocimiento sobre los tratamientos, por ejemplo, ahora está muy de moda el Hifu, estimulación de colágeno, pero las máquinas malas pueden dañar en vez de ayudar, la mejor del mercado es Ultherapy, única aprobada por la FDA, la que recientemente ha salido en prensa por las actrices de Hollywood más populares que han confesado que es el tratamiento idóneo sin agujas.

Y fruto de esa innovación, han recibido varios reconocimientos, ¿verdad?

Sí, tenemos el orgullo de haber recibido reconocimientos como la Medalla de Oro de los Reyes Católicos del Foro Europa en la aplicación de Medicina Estética Responsable, Premio al Mejor Proyecto de Responsabilidad Social del sector Salud y Estética Responsable a nivel internacional, Premio a la Innovación en el sector o Premio en el Festival Internacional de Publicidad de Lujo y Marcas Premium 2016. Y el el 2017 el premio por haber sido la clínica número uno en nuestro país con los tratamientos de estimulación de colágeno.

¿Qué le recomendaría a una persona que está pensando en hacerse un tratamiento?

Que se deje asesorar.

En Arques Clinic ofrecemos una consulta de valoración gratuita, en la que el equipo médico analiza a cada persona para recomendarle el mejor tratamiento, según las necesidades.

