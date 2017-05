Prof. Andras Szasz: “La nanothermia no solo combate el cáncer, mejora la calidad y alarga de vida del paciente”

El profesor Andras Szasz es el creador de la Nanothermia, fundador de laboratorios líderes de investigación científica, jefe del departamento de Biotécnica y profesor consultor de biofísica de varias universidades de Hungría y Chiba (Japón).

¿Qué es la Nanothermia?

En términos médicos la Nanothermia es hipertermia electro modulada aplicada con nanotecnología. Se trata de una evolución de las terapias de hipertermia, mucho más eficaz para el tratamiento médico complementario del cáncer ya que evita los efectos secundarios.

El profesor Andras Szasz en la Clínica Cellumed

¿En qué se diferencia de la hipertermia? ¿Por qué es más eficaz?

Haciendo una analogía sencilla, podemos considerar que las células sanas son un ejército, actúan de manera comunitaria. Por el contrario las cancerosas son luchadores individuales, una especie de guerrilla que se ha vuelto hostil. Su comportamiento es diferente al del resto, y esto permite identificarlas. Una de las claves para ello es que consumen más glucosa porque necesitan más energía para seguir reproduciéndose, y por tanto generan mucho más material residual, llamado lactato.

La hipertermia común utiliza el calor para tratar el tumor, pero también afecta a las células circundantes y crea un problema inmenso, ya que el cuerpo actúa ante ese exceso de calor. El flujo sanguíneo que se produce aumenta la cantidad de glucosa que alimenta a las células cancerosas. De este modo puede producirse metástasis en otras zonas.

La Nanothermia transmite la corriente eléctrica a través de las células dónde significativamente tienen iones libres o disasociados (iones negativos), encontraremos estos iones en los residuos que produce la célula cancerosa. De este modo puede definirse con exactitud dónde está el tumor y atacar únicamente a las células con cáncer, de manera individual y sin afectar a las células sanas.

El profesor Andras Szasz con el Dr. Puche en Cellumed clinic

Al no aplicar un exceso de temperatura, sino una energía electromodulada, la célula no se destruye ni crea necrosis, que este proceso se convierte en un veneno para el cuerpo.

La Nanothermia, al aplicar la energía sobre las proteínas de las células cancerosas, manda una señal al interior de esta que le indica que tiene que destruirse por apoptosis, es decir, muerte celular programada.

¿Qué supone esto?

Cuando se produce la apoptosis, la célula no se destruye, sino queda convertida en una “bolsita” llamada cuerpo apoptótico que conserva la información genética del núcleo de la célula. Esta información es muy importante porque hace que el sistema inmune aproveche esa información y perciba que hay células diferentes (antes no se daba cuenta). Las células dendríticas que forman parte del sistema inmunológico de la persona, procesan inteligentemente este material antigénico y “lo marcan” para que el cuerpo lo identifique y reaccione en contra, de manera que consiga inmunizarse, de esta forma no solo elimina la actividad cancerígena sino que actúa para evitar las posibles metástasis.

¿Se realiza la Nanothermia en otros países?

Por supuesto. La Nanothermia se realiza actualmente en 32 países del mundo y en más de 400 clínicas. Estamos muy contentos de los resultados obtenidos. Se están realizando más 200.000 tratamientos al año. Como es habitual, la tecnología va avanzando por año, pero el “buque insignia” de nuestros aparatos es el EHY2000. También tenemos otros modelos como el mod.3000 que se utiliza en Alemania, Turquía y otros países. Nuevamente realizamos nuestra presentación en el próximo Congreso de la Sociedad Europea de Hipertermia que se celebrará este año en Atenas.

El profesor Andras Szasz con Rosa Sánchez, Directora de Cellumed clinic

¿Se realiza en centros públicos?

Sí, en Alemania sobretodo y otros países europeos, Asia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía… Aunque aún es un tratamiento que se realiza principalmente en centros privados porque conlleva una serie de requerimientos técnicos y de personal que cambian los esquemas de la sanidad pública. Hay que tener en cuenta que una sola enfermera puede aplicar quimioterapia a una fila de veinte personas. En el caso de la Nanothermia se necesita una enfermera por cuatro o cinco personas. Por mucho que nos cueste aceptarlo, la medicina es un negocio.

¿Cuáles considera que son las principales ventajas del método?

La principal ventaja es que prácticamente no tiene efectos secundarios, y si se aplica con otras terapias, como quimio o radio, reduce las consecuencias nocivas de estos.

Si eres agresivo contra el cuerpo, el cuerpo va a reaccionar de manera agresiva también. Nosotros trabajamos con el cuerpo, no contra él.

Pero hay que tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad compleja. Siempre comienzo mis conferencias diciendo “Nunca tratéis el tumor. Tratad al paciente que tiene el tumor”. Es una cosa muy diferente porque uno de los problemas de la medicina en general es que se ha especializado el proceso (hay cardiólogos, dermatólogos, etc.), pero se ha perdido el concepto integrativo del cuerpo. Hay muchas otras cosas que se deben tomar en cuenta además del tumor, por eso aunque tratemos la enfermedad, hay que atender al conjunto de la persona.

Nosotros defendemos este tratamiento porque realmente es efectivo, nada es milagroso, pero se consiguen mejores resultados. Por eso es muy importante mejorar el sistema inmune y complementarlo con lo que sea necesario, desde quimioterapia hasta la alimentación y el equilibrio de las emociones, la psicología, que es otro aspecto fundamental para el paciente.

¿Se puede emplear para todo tipo de tumores?

Sí, está indicado para todo tipo de tumores incluso todos los tipos de cáncer que no pueden tratarse con quimio o radio, se pueden tratar con Nanothermia.

La Clínica Cellumed se encuentra ubicada en Puerto Banús, Marbella

¿Pueden lograrse remisiones completas?

Sí, sin duda. Pero el objetivo no es la remisión completa, sino el alargamiento y la mejora de la calidad de vida del paciente. Por ejemplo en el caso del cáncer de páncreas tenemos tres veces más de tasa de supervivencia con la Nanothermia que con la Hipertermia normal. El paciente vive más, pero también vive mejor, que es aún más importante.

¿Podría ser en el futuro un tratamiento habitual para tratar el cáncer?

Es difícil hablar del futuro. En ciertos países ya es un tratamiento habitual, como por ejemplo Alemania. Yo estoy aquí de un modo más emotivo porque mi madre falleció de cáncer cuando yo era pequeño. En ese momento no pude hacer nada. Años después mi hermana, que es más joven que yo, tuvo el mismo tipo de tumor, se trató con Nanothermia y actualmente vive feliz. Si volviese a tener a alguien querido con esta enfermedad, sin duda querría que se tratara con el método, yo lo haría. Y espero que todos tengan esa oportunidad.

