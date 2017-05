Las muertes por infecciones crecen por un uso abusivo de los antibióticos

Las muertes provocadas por infecciones bacterianas crecen cada vez más. De hecho, hay un documento científico que pone de relieve que para 2050 se espera, si no se actúa con contundencia para evitarlo, que esos fallecimientos superen incluso a los provocados por el cáncer. La causa de ese aumento de óbitos por enfermedades infecciones bacterianas es el consumo abusivo de antibióticos entre la población. Ese mal uso hace que las bacterias se conviertan en resistentes y cuando un paciente toma ese tipo de fármaco no le hace el efecto esperado al no lograr eliminar al germen que ha originado la infección.

Este es uno de los temas que se está tratando en el XXI congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que ayer se inauguró en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, con la asistencia de más de 1.300 profesionales. En una rueda de prensa ofrecida por dirigentes de SEIMC se explicó que España está a la cabeza del mundo en el consumo de antibióticos, cuyo uso incorrecto provoca resistencias, un problema que va en aumento y que es preciso frenar a través de un plan dotado de una financiación específica.

Así lo dijo el vicepresidente de la SEIMC y director de la unidad de enfermedades infecciosas de los hospital sevillanos Virgen del Rocío y Virgen Macarena, José Miguel Cisneros. Este especialista declaró que «España dispone de recursos materiales, humanos y capacidad científico-técnica para la lucha, pero es necesaria una financiación específica».

Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a esos fármacos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de los antibióticos. Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes a los antibióticos. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano, infecciones que son más difíciles de tratar que las no resistentes.

A ese respecto, el doctor Cisneros señaló que «las bacterias se defienden; esto es una guerra biológica». A su juicio, ha sido un error la utilización de forma extensiva e inadecuada de los antibióticos, que son los medicamentos que más vidas han salvado desde su descubrimiento, pero que no son inocuos, por lo que deben tomarse de forma racional y solo por prescripción médica.

Una sociedad científica pide un plan con una dotación específica para contrarrestar las resistencias bacterianas

Al objeto de encarar ese problema, los microbiólogos recomiendan impulsar los programas de prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria junto a los de uso apropiado de los antimicrobianos. En ese sentido, es fundamente educar a los ciudadanos en el buen uso de los antibióticos y disponer de información en tiempo real de indicadores claves en su consumo. En el congreso se presentará un documento conjunto de la SEIMC y de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene para luchar contra las resistencias bacterianas. En ese informe se cita la escalada constante de las resistencias, que ha supuesto para la comunidad científica pasar de vislumbrar el final de las infecciones bacterianas a ver cómo ocupan los primeros puestos entre las causas más importantes de muerte.

En la rueda de prensa, junto a Cisneros, estuvieron el presidente de la SEIMC, Rafael Cantón, y la presidenta del comité organizador del congreso, Encarnación Clavijo. El doctor Cantón destacó que un objetivo principal de la sociedad científica que preside es que en España se reconozcan a las enfermedades infecciosas como especialidad médica, sobre todo tras la reciente anulación por parte del Tribual Supremo del Real Decreto de Troncalidad. Según Cantón, ese decreto «atentaba contra las competencias sanitarias de la medicina moderna del conocimiento y del desarrollo de muchas especialidades».