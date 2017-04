“Aconsejamos a nuestros pacientes los tratamientos que más le convienen atendiendo a un criterio de honestidad y seriedad, por eso confían en nosotros”

Clínica Renacimiento es un centro dedicado a la medicina Estética que apuesta por una forma diferente de entender los tratamientos estéticos y cirugía estética.

Con una trayectoria de más de veinte años, la clínica se caracteriza por la calidad de su equipo profesional y por ofrecer cualquier técnica estética de una forma digna, equilibrada y natural, huyendo de exageraciones y buscando siempre el gusto por la armonía y la naturalidad en todos los procedimientos.

El centro, que cuenta con establecimientos en otras ciudades de España, está liderado por el Dr. García Aparicio, un profesional de renombre que domina las últimas tecnologías al servicio de la belleza.

La clínica busca distinguirse por su calidad humana y profesional “frente a la expansión de clínicas adheridas al grupo que no se comprometen a cumplir estos ideales”. Con ocho centros por todo el territorio español, ¿qué diferencia Clínicas Renacimiento de otras grandes cadenas?

Lo que diferencia a Clínica Renacimiento de otros grupos es precisamente el grupo, los componentes, tanto clínicos como su personal.

Rejuvenecimiento facial

Bajo Clínica Renacimiento se reúnen unas clínicas independientes entre sí, con una misma filosofía y con un reconocimiento avalado por su trayectoria profesional a lo largo de los años, que aportan al grupo su nombre y prestigio, y a su vez, Clínica Renacimiento les devuelve ese prestigio con el nombre, el símbolo de seriedad , buen hacer y confianza que posee.

Es como una simbiosis, con un beneficio tanto para el grupo como para clínica en particular. Todas y cada una de las clínicas aportan un valor añadido a Clínica Renacimiento, y a su vez se benefician del prestigio de todas y cada una de las clínicas que constituyen el grupo.

¿Qué servicios ofrece?

Los servicios que Clínica Renacimiento ofrece en sus distintos centros son todos los tratamientos que se puedan encontrar tanto en Medicina Estética como en Cirugía Estética. Desde una limpieza de cutis hasta una prótesis de glúteos, por citar una intervención.

¿Cuál es su tratamiento más solicitado?

Desde hace unos años los tratamientos más solicitados en Medicina Estética son los rejuvenecimientos faciales en todas sus variantes, desde el relleno con ácido hialurónico, los peelings médicos, etc. Por su parte, en Cirugía Estética la estrella sigue siendo el aumento de pecho.

¿Emplean alguna terapia novedosa?

La actualización en este campo es constante. Acorde a nuestra filosofía, según van saliendo al mercado los distintos avances en tratamientos, los incorporamos a nuestro arsenal terapéutico para ofrecer lo último a nuestros pacientes.

¿Qué importancia tiene la tecnología para Clínicas Renacimiento?

La importancia que la tecnología tiene en Clínica Renacimiento va a depender de la aparatología en Medicina Estética que vaya saliendo y sus avances terapéuticos. Lógicamente en ese sentido dependemos de las casas comerciales y los laboratorios, de las mejoras que van introduciendo en la aparatología y en los distintos productos, como pueden ser los hilos tensores o el ácido hialurónico, entre otros.

¿Cómo se define su equipo humano?

Francamente, todavía no se ha inventado una palabra que pueda definir el equipo humano de Clínica Renacimiento. Todo el personal de los distintos centros de Clínica Renacimiento está altamente cualificado, tanto humano como profesional, desde el personal de administración hasta la dirección médica de cada centro. Y en cuanto al trato a los pacientes, no hay más que preguntar a cualquiera de ellos por la atención que recibe, apostamos por la excelencia.

¿Cuál es el perfil de sus pacientes?

Tratamiento de ojeras

No podemos definir un perfil único porque abarca un abanico demasiado amplio que incluye desde las clases más humildes hasta los artistas y profesionales liberales. Independientemente de esto, todos son bien recibidos y tratados como el mejor paciente.

¿Qué es lo que más preocupa a los pacientes que acuden a la Clínica?

Habitualmente su máxima preocupación es que les informemos correctamente, los pros y contras de cada tratamiento, aconsejándoles lo mejor para ellos, que no siempre coincide con el criterio inicial, sino con el criterio de honestidad y seriedad. No se trata de operar por operar, sino de aconsejar lo mejor. Si un procedimiento no es el indicado para ellos, no se lo vamos a aconsejar y les explicamos el por qué. Queremos que los pacientes se encuentren bien y obtengan los mejores resultados posibles en cada caso particular.

¿Qué importancia tiene la estética en la sociedad actual?

Su importancia es bastante alta, como lo ha sido siempre. Ya en la antigüedad se hacían tratamientos de estética para estar bien y sentirse mejor. Desde hace muchos años las personas quieren vivir más y mejor. Sentirse bien tanto por dentro como por fuera. Reconocerse ante el espejo tal y como se sienten por dentro, que a veces no se corresponde. Y para eso estamos nosotros, para ayudarles a sentirse mejor. Es nuestro objetivo.

Más información en:

Clínica Renacimiento Málaga

Calle Compositor Lehmberg Ruiz, 9, of1, 29007 Málaga

Teléfono: 951 13 63 64

www.renacimientomalaga.com