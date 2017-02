La Clínica Dental Fojo y Pierini inaugura sus nuevas instalaciones en Torremolinos para ofrecer los mejores servicios y la última tecnología

Tras más de veinte años prestando un servicio cuidado y una atención personalizada a sus pacientes, la Clínica Dental Fojo y Pierini ha inaugurado a principios de año un nuevo centro odontológico ubicado a solo 300 metros de su tradicional establecimiento.

Entrevistamos a la Dra. Carolina Fojo Pierini, odontóloga especialista en implantes, periodoncia y estética dental que dirige esta nueva etapa del proyecto.

¿A qué se debe el traslado a este nuevo centro?

Hace más de veinte años que abrimos la clínica en el centro de Torremolinos y se nos ha quedado pequeña para el volumen de pacientes con el que contamos actualmente.

Con este nuevo centro hemos conseguido mejorar las instalaciones pero manteniendo la ubicación, tal y como querían nuestros pacientes.

Es un espacio más cómodo, luminoso y accesible, ya que se encuentra en una sola planta a pie de calle. Además hemos ampliado un gabinete más, lo que nos permite atender a más pacientes.

A pesar de esto, nuestra intención no es crecer indefinidamente, ya que nuestra filosofía de trabajo pasa por ofrecer a nuestros pacientes un servicio cercano y una atención personalizada. Para mí es muy importante conocer a cada persona que entra en la clínica, aunque no tenga cita conmigo. Me gusta saludarlo y saber qué tal está siendo su experiencia con nosotros. Las ampliaciones excesivas despersonalizan el trato.

También hemos aumentado nuestro equipo con nuevos profesionales que comparten la filosofía de la clínica. Para nosotros no se trata de alcanzar cupos con los que “hacer caja”. Cada paciente tiene una necesidad particular que va más allá del tiempo y en la que debemos centrarnos para ofrecerle el mejor servicio.

¿Con qué otras novedades cuenta esta nueva clínica?

Entre las novedades más destacadas se encuentra la adquisición de un nuevo equipo que permite hacer escáner en 3D, esencial para las cirugías. Realmente supone un gran avance porque Torremolinos no tiene ningún centro radiológico, de manera que anteriormente había que mandar al paciente a Málaga capital para hacerse las pruebas. Ahora podemos ofrecer un servicio integral de principio a fin, sin necesidad de salir del centro para nada, porque tenemos todas las especialidades y equipamiento necesario.

¿Qué acogida ha tenido entre los pacientes?

La acogida ha sido muy buena. La verdad es que en estos cinco años hemos crecido más de un 30% anualmente, un desarrollo constante que se basa sin duda en la confianza de nuestros pacientes.

Muchos pacientes me dicen que después de saber cómo trabajo, van a seguir viniendo a mí, lo que supone un gran apoyo y motivación. Creo que lo estamos haciendo muy bien y eso los pacientes lo notan.

Como ejemplo comentar que hace poco más de un año nos pusieron una franquicia dental bajo la otra clínica y, contrariamente a lo que pensamos, alcanzamos en ese periodo uno de los mayores picos de entradas de pacientes que hemos tenido. Al final el usuario sabe identificar la calidad en el tratamiento y en la atención.

¿Qué servicios ofrecéis en Fojo y Pierini?

Ofrecemos todos los servicios para la salud bucodental: ortodoncia, odontopediatría, estética dental, endodoncia, periodoncia e implantología. Trabajamos con pacientes privados y con casi todos los seguros dentales, tanto nacionales como extranjeros. En este sentido cabe destacar que atendemos en inglés, alemán y próximamente ruso.

Dentro de la cirugía y los implantes nos hemos centrado bastante en el sistema All-on-Four™, gracias al cual a través de cuatro implantes conseguimos poner dientes fijos en un día y sobre todo atender a esas personas que realmente no les han dado opciones a tratamientos sencillos, gente que tiene mucho miedo al dentista. No solo estamos aquí para ver la cantidad de hueso que hay y poner un implante, es un trabajo mucho más profundo: le cambias la vida a una persona.

¿En qué consiste esta técnica?

La técnica All-on-Four™ consigue anclar los implantes en unas estructuras estratégicas en personas que tienen poco hueso y de calidad no demasiado buena. Se angulan los implantes para esquivar los nervios en la parte de abajo, y en la zona de arriba esquivamos el seno maxilar, una bolsa de aire que tenemos a nivel del pómulo.

Es muy importante emplear un tipo de implante y una marca específica que garantice una estabilidad primaria para que encaje a la primera y aguante desde el primer día los dientes. Además contamos con una sala de confort en la que el usuario se recupera tranquilamente tras la cirugía, mientras el protésico fabrica los dientes.

Todo esto lo hacemos siempre bajo sedación consciente, que hace que el paciente esté más relajado. Después de unos 3 o 4 meses se colocan las prótesis definitivas, que son más estables y rígidas. Estas prótesis son fijas, las podemos quitar aquí, pero el paciente no tiene que molestarse en quitarlas y ponerlas. El mantenimiento es muy sencillo, tienen fácil reparación, tanto en resina, que es con lo que trabajamos habitualmente, como en cerámica.

¿Ha cambiado mucho la conciencia de la ciudadanía sobre la necesidad de acudir al dentista?

Sí. Lo cierto es que la publicidad ha ayudado mucho a concienciar a las personas de la necesidad de cuidar la salud bucodental, se da mucha visibilidad al tema. También hay mucha más información, antes solo se acudía al dentista cuando había dolor, ahora vienen a sus revisiones anuales, que son fundamentales para prevenir cualquier patología. Estamos en el buen camino, aunque aún queda mucho por avanzar para comprender que la salud bucodental es fundamental para gozar de una buena calidad de vida.

Clínica dental Fojo y Pierini

Calle Danza Invisible, esquina con calle Skal (calle de la Policía Nacional), 29620 Torremolinos, Málaga.

Teléfono: 952 38 16 39

www.fojoypierini.es