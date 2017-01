La vacuna de la gripe protege, pero no blinda ante el virus

Hospitales colapsados, dos comunidades autónomas muy castigadas hasta ahora, Asturias y Castilla León, 53 defunciones notificadas entre los casos graves hospitalizados por gripe (el 53% en mujeres), de los que 44 fallecidos eran mayores de 65 años, y nueve pertenecían al grupo de 45-64 años. Además, el 90% presentaba factores de riesgo, y 17 de los casos habían ingresado en UCI. Entre los 48 casos susceptibles de vacunación antigripal, el 54% no había sido vacunados. Estas cifras son las ofrecidas por el último informe semanal del Sistema de Vigilancia de la Gripe (2 al 8 de enero), que señala una tasa global de incidencia que ha aumentado a 174,5 casos por cada 100.000 habitantes, y amenaza con seguir subiendo.

Aunque el panorama así pintado asuste, no hay que alarmarse. La gripe de este año no parece ser diferente a la de otros, al menos así lo creen los expertos. Según el último informe de la Red de Vigilancia, la difusión de la epidemia de gripe tiene «un nivel de intensidad bajo y una evolución creciente». Por grupos de edad, se observa un incremento «significativo en las tasas de incidencia en los grupos de 15-64 años y mayores de 64, mientras que en el grupo de 0-4 años el aumento no es significativo, y en el de 5-14 años decrece».

La doctora Elisa Cordero, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), afirma que realmente no existe una incidencia especialmente alta de gripe. «De hecho, en España, salvo en algunas comunidades como Asturias, el nivel de actividad de la gripe es medio-bajo, lo cual probablemente cambiará a lo largo de las próximas semanas», agrega.

«Para las personas de riesgo la gripe siempre es preocupanter y solo la vacuna puede ayudarles»

El mayor problema, por el que cada año saltan las alarmas, es que la gripe es una enfermedad que afecta en muchas personas simultáneamente, en unos meses muy concretos, lo que hace que puntualmente se saturen los servicios de urgencia de los hospitales. «Pero yo creo que ahora mismo no hay ningún motivo por el que alarmarse», incide la experta en enfermedades infecciosas del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

Eso sí, el carácter diferencial de la gripe de este año es que se ha adelantado. «En los últimos años comenzábamos a detectarla a finales de diciembre y empezaba a aumentar a finales de enero, y este año hemos alcanzado el umbral epidémico en diciembre. Ha sido precoz», apunta Cordero.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, tampoco cree que haya que hacer saltar las alarmas por la epidemia de gripe, aunque sí deberían preocupar los bajos niveles de vacunación entre las personas delos grupos riesgo. «Para ellos la gripe no es unos años más peligrosa que otros. Para ellos siempre es preocupante y solo la vacuna puede ayudarles a mitigar los síntomas de una enfermedad que puede agravar dolencias e incluso provocar la muerte», afirma García Rojas.

Y es que la vacuna protege, y mucho, pero no blinda. Como la mayoría de las vacunas, la de la gripe puede ser efectiva en un porcentaje muy alto, entre un 70 y un 90%, aunque este cifra varía cada temporada. «El año pasado bajó a un 56%», señala Cordero. «Eso sí, si te vacunas tienes muchísimo menos riesgo de pasar la gripe y, si la pasas, los síntomas suelen ser más leves», advierte.