“En Men Solutions tratamos todas las patologías que afectan a la sexualidad masculina con dedicación, respeto y comprensión”

¿Qué servicios ofrece el centro?

En Men Solutions tratamos lo que se llama en medicina ‘andrología’, que es todo lo que tiene que ver con la sexualidad masculina y sus genitales. Entre los temas más comunes están la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la curvatura de pene o Enfermedad de Peyronie o la falta de deseo sexual.

En algunos casos el paciente presenta una de ellas y en otros varias, como que tenga disfunción eréctil y falta de deseo sexual o eyaculación precoz y curvatura del pene. Son bastante amplias las combinaciones que se pueden dar.

Los orígenes suelen ser en un 80% orgánicos, por el estado de salud en general de la persona como el tabaquismo, el sobrepeso, la diabetes, etc. En caso de señores mayores las enfermedades de próstata. Mientras que la eyaculación precoz suele afectar a pacientes más jóvenes, por la falta de experiencia, pero cada vez estamos tratando a personas más mayores. Son problemas que no discriminan por edad, perfil social ni étnico.

¿Cuál es el perfil de los pacientes?

La mayoría se empieza a notar problemas a partir de los 55 años a consecuencia de la edad. Aunque la edad no es un problema de la sexualidad como tal, porque el ser humano es sexual durante toda su vida. Obviamente no es lo mismo a los 20 que, a los 40, que a los 70, pero la sexualidad no muere con la edad, como se suele decir popularmente. Un señor de 65 o 70 años no tiene que renunciar a sexo.

Muchas veces los factores externos traen asociados falta de ganas e incluso depresión. También el abuso de ciertas sustancias entre pacientes más jóvenes, 30 años o incluso menos, como las drogas, el tabaco o el alcohol puede acarrear un problema de falta de erección.

¿A qué porcentaje de hombres afectan estos problemas?

Los estudios médicos apuntan al 20% de la población de hombres a partir de los 55 años y todos a lo largo de su vida van a tener un problema de vez en cuando, como el famoso ‘gatillazo’. Es natual, no somos una máquina y los problemas generales afectan también a la sexualidad. Y en el caso de los hombres es evidente, no podemos fingir una erección.

Hay una falta de cultura sexual enorme, sobre todo entre la población más mayor. Las personas que hoy en día tienen 70 años lo han pasado muy mal en ese aspecto por no poder expresarse sexualmente.

¿Qué nivel de conocimiento sobre la salud sexual tiene la población española?

Cada vez la gente está más concienciada. Cuando salió viagra al mercado, hace 15 años, puso el tema en boca de todos y rompió bastante el tabú. Pero por otro lado en nuestra clínica el boca a boca prácticamente no existe. Que un señor le vaya bien el tratamiento con nosotros y se lo comente a un amigo, rara vez ocurre, no es como con otras patologías o incluso entre las mujeres, que si recomiendan a sus especialistas en ginecología. Está mucho más asumido. Entre hombres, aunque el tema se habla, siempre es otra persona el que tiene el problema, no tú.

¿Por qué cuesta tanto hablar sobre estas cuestiones entre los hombres?

Es cultural. Todos hemos tenido una mala educación sexual de jóvenes y eso se arrastra. Además creemos que es la virilidad total, es decir, si yo no puedo ‘funcionar’, soy poco hombre. Y se comete el error de pensar que el sexo es solo la penetración cuando es mucho más complejo.

Y al final es un círculo vicioso. Si comienza por un origen orgánico, puede convertirse en psicológico y se va apartando de la vida. En la valoración clínica inicial les preguntamos a los pacientes cuándo fue la última vez que mantuvieron relaciones, y la media es de 3 a 5 antes de buscar ayuda. Se culpa al trabajo, a la pareja, al entorno… y cuando ya no hay más recursos, se busca ayuda.

¿Cómo mejora la atención de los especialistas la calidad de vida de estos pacientes?

Desgraciadamente hay un vacío médico ahí afuera por parte de la seguridad social y este tipo de temas no se trata. Un señor maduro va al urólogo y este, por su condición y circunstancias, le manda una pastilla y lo cita al cabo de seis meses. Pero eso es algo puntual, el problema persiste, no se ha arreglado. Ahí es donde entramos nosotros, con una buena historia clínica, una exploración física intensa, un buen diagnóstico que le explique al paciente lo que tiene y las posibilidades terapéuticas para su problema.

Nunca hablamos de cura, porque crea unas expectativas que pueden ser contraproducentes porque hay muchos factores que afectan a esto, si el problema sigue estando ahí, se podrá paliar, pero no solucionar.

También hay muchos estudios que apuntan que hay ciertas patologías cardiacas que se pueden prediagnósticar por una disfunción eréctil. Es un problema circulatorio porque ahí es donde tenemos las arterias más delicadas y son las primeras en obstruirse y dan síntomas. En el caso de la diabetes o el colesterol las arterias se endurecen y no dilatan, se han estrechando y es más difícil la erección.

¿Qué es lo más importante a la hora de enfrentarse a estas enfermedades?

Tomarlo con la máxima naturalidad posible, como se toma cualquier enfermedad. Por ejemplo la eyaculación precoz, no es una enfermedad como tal, ninguna persona va a morir de eso, pero te va a afectar mucho a tu calidad de vida. Los hábitos y las necesidades sexuales varían mucho de una persona a otra. Es como el deporte, a algunos le gusta mucho, a otros poco y a otros casi nada. Es muy individual. Y si la persona tiene una duda, que se eche el problema a la espalda y busque ayuda. La medicina ha avanzado muchísimo al respecto. Nosotros tratamos a estos pacientes con comprensión y cariño.

