Robert Pattinson vuelve a ser un hombre soltero El actor rompe con la cantante británica FKA Twing después de tres años. El joven vampiro no tiene suerte entre las mortales IRMA CUESTA Sábado, 14 octubre 2017, 00:12

El vampiro más famoso de la historia moderna no termina de encontrar a su media naranja. Tras una complicada relación con su compañera de reparto en 'Crepúsculo', Kristen Stewart, el escalofriado Robert Pattinson acaba de romper con FKA Twigs. La cosa no tendría nada de particular en ese ajetreado mundo de música y cine en el que vive la pareja, si no fuera porque este verano los rumores que apuntaban a la posibilidad de que la cantante británica y el actor estaban decididos a pasar por la vicaría han sonado de forma insistente. Incluso el propio Robert, tan celoso de su vida privada como el torturado Edward Cullen, llegó a insinuar que no tardaría en anunciarse el compromiso.

Ahora, después de tres años de relación, todo apunta a que el señorito Robert vuelve a estar soltero. «Durante los dos primeros años se habían mostrado inseparables, pero en estos últimos meses se han ido distanciando cada vez más y prácticamente no se ven ni tampoco se hablan. Simplemente, Robert se ha cansado de todo esto y ha dicho a sus amigos que lo han dejado por las buenas. Eso no significa que no sienta nada por ella; de hecho, ambos tienen una historia muy intensa detrás», ha contado un informante cercano a la pareja al diario 'The Sun'.

Engaños y desengaños

La realidad es que el chaval no está teniendo suerte en eso de elegir pareja, por más que su nutrido grupo de seguidoras sea la prueba de que el chico tiene tirón. Hay que recordar que su relación con Kristen Stewart acabó como el rosario de la aurora después de que la dulce Bella -antes de declararse bisexual y buscarse una guapa novia- le engañara con Rupert Sanders, el director de 'Blancanieves y la leyenda del cazador'.

Las cosas se complicaron porque el despechado Robert tuvo que luchar a brazo partido por la custodia de 'Bear', el perro callejero que habían adoptado los novios vampiro. Tras semanas de disputas a través de sus abogados, los actores llegaron a un acuerdo de custodia compartida.

Zanjada aquella relación de casi cinco años -luego la actriz aseguró que había sido fruto de una operación de márketing-, Pattinson se embarcó en esta otra que acaba de terminar tras una trayectoria de continuos altibajos. Tres años en los que al actor se le ha relacionado con su compañera de reparto en 'The Lost City of Z', Sienna Miller, y con Christina Ricci, con la que coincidió en el rodaje de 'Bel Ami'. Tampoco ha ayudado mucho su exnovia, que no ha tenido problema en asegurar a 'Hollywood Life' que su sustituta FKA Twigs era «jodidamente fea».

Antes de que el destino pusiera en sus manos el guión de 'Crepúsculo' y se convirtiera en ídolo de las jovencitas, el británico fue novio de la modelo alemana Nina Shubert. Pero, como a estas alturas cualquiera puede imaginar, aquello tampoco salió bien.