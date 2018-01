¿A quién reclamar si una tempestad tira un árbol sobre nuestro coche o moto? Un árbol caído sobre un coche junto al Instituto La Rosaleda. / SUR Los fuertes vientos han hecho que Málaga amanezca con numerosos vehículos afectados por la caída de objetos sobre ellos JON SEDANO Domingo, 28 enero 2018, 19:04

La ciclogénesis explosiva con nombre propio, Ana, ha hecho que Málaga amanezca con una imagen que se repite por diferentes zonas: árboles caídos sobre coches y motos. Con avisos de tempestad, lo más recomendable es no aparcar nuestros vehículos junto a zonas arboladas o cerca de cornisas, ya que incluso aunque estén en buen estado, los fuertes vientos pueden hacer que se desprendan.

Pero, ¿qué ha de hacer un conductor si cuando llega por la mañana a retirar su vehículo se lo encuentra abollado o en el peor de los casos, destrozado? ¿A quién ha de reclamar?

Lo primero que se hará, por inercia, es consultar con nuestro seguro, pero salvo que tengamos una póliza a todo riesgo, por regla general no se harán cargo de los destrozos, como nos comentan desde Mutua Madrileña. Incluso el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, tampoco se hace cargo salvo que la velocidad del viento supere los 120km/h. Es decir, solo cubren “fenómenos atmosféricos extraordinarios o atípicos”, como terremotos, tempestades ciclónicas atípicas o caídas de cuerpos siderales entre otros. En el caso de que los vientos superen la velocidad marcada, hecho que hay que comprobar mediante un perito, habría que reclamar los daños a nuestro seguro para que este se haga cargo y luego reciba el pago del Consorcio. Si por lo que sea nuestro seguro no quiere cubrirlo, se reclamaría directamente al Consorcio.

Aun así, aunque los vientos no superen los 120km/h y no tengamos una póliza a todo riesgo, no está todo perdido. Los ayuntamientos cuentan con un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre este tipo de daños. Para poder acogernos a él, lo primero que habrá que hacer al ver los daños de nuestro vehículo, además de sacar fotos que siempre es recomendable, será llamar a la Policía Local para que acuda al lugar y realice un atestado. Una vez que lo tengamos, habrá que reclamar al ayuntamiento el pago de los daños, aunque como toda gestión administrativa, llevará su tiempo.