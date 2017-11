Los forenses del juicio a 'La Manada' ven «compatibles» las lesiones con una agresión sexual Imagen de uno de los acusados. / Efe Las partes no llegan a un acuerdo sobre si en los audios se puede descartar que hubiera consentimiento de la joven PABLO OJER / AGENCIAS Pamplona Lunes, 20 noviembre 2017, 14:45

Los forenses que atendieron a la víctima de la presunta agresión sexual de los Sanfermines 2016 han considerado que las lesiones percibidas en su la revisión forense a la que fue sometida en el hospital “son compatibles” con una agresión sexual. Sin embargo, las partes personadas en el juicio no se ponen de acuerdo en su valoración, igual que tampoco coinciden en si los audios de los vídeos, que se han escuchado esta mañana, aclaran algo o no.

Según el escrito de la Fiscalía, la joven presuntamente agredida por el grupo de cinco chicos apodados 'La Manada', presentaba una “lesión eritematosa en zona de horquilla posterior”. Según los forenses, este parte es compatible con una agresión sexual. Sin embargo, la defensa de los cinco acusados consideran que “más allá de la reafirmación”, las preguntas de la defensa demuestran que no tiene por qué ser una agresión. El propio abogado de la acusación ha asegurado que la intervención de los forenses “ha sido muy abierta”. Es decir, las partes consideran que esas lesiones pueden ser fruto de una agresión pero no obligatoriamente ha tenido que existir para que la víctima presente esas lesiones.

Tampoco ha habido acuerdo respecto a los audios que se han escuchado hoy en la sala. Según la acusación, que defiende los intereses de la joven madrileña, “demuestran que fue de todo menos consentida”. Sin embargo, según la defensa de los jóvenes “en ningún caso queda acreditado ni una cosa ni la contraria” ya que se escuchan “frases muy cortas y de muy breve tiempo”. En lo que sí coinciden las partes es que en esos audios no se escucha en ningún momento a la víctima.

No obstante, en la sesión de hoy, la más corta hasta el momento, no se han escuchado los audios obtenidos de los 96 segundos de vídeo sacados de uno de los teléfonos móviles de los acusados. Se ha leído la transcripción de los audios y se ha escuchado a los agentes de la policía foral que sacaron dichos audios.

Mañana continuarán las pruebas periciales con el visionado de los vídeos y la declaración de psiquiatras que valoren los informes presentados por las distintas partes.

Declaración de 'La Manada'

La segunda semana de la vista oral del juicio por la presunta violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016 continuará a puerta cerrada hasta el viernes día 24 cuando se abra al público la sesión de conclusiones por las partes. Hoy han declarado ante el tribunal de la sección Segunda de la Audiencia de Navarra los forenses que exploraron a la joven en Urgencias, así como dos policías nacionales, dos policías forales y técnicas para hablar de las pruebas de ADN. El martes lo harán los psicólogos de la defensa y los peritos forenses del juzgado.

El miércoles será un día clave ya que tienen lugar los interrogatorios de los cinco acusados. En la primera sesión de la vista oral los cinco ya se declararon inocentes del delito de agresión sexual mientras que uno de ellos se reconoció culpable del robo del móvil de la joven. El jueves prestarán declaración amigos de los acusados y el joven al que llamó la denunciante antes de entrar en el portal, entre otros.

Todas estas declaraciones seguirán siendo a puerta cerrada, mientras que el viernes se abrirá la vista para escuchar las conclusiones que presenten las partes, las acusaciones, las defensas y la última palabra de los acusados. Al terminar, el juicio quedará visto para sentencia.

"Se utilizan todos los medios de prueba desde el respeto"

Antes de que comenzase la sesión, Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los sevillanos, ha afirmado que él intenta "utilizar todos los medios que puedan existir de prueba desde el máximo respeto a la denunciante".

Martínez Becerra, en declaraciones a los medios a su llegada al Palacio de Justicia, ha considerado sobre la incorporación a la causa de una fotografía publicada por la joven denunciante en redes sociales que "entendemos que ese es un medio absolutamente clarificador y a partir de ahí ustedes podrán el martes de la semana que viene -día de exposición de las conclusiones- escuchar cuál es el motivo por el que se aporta eso y cuáles son las conclusiones que se sacan a partir de esa prueba".

El abogado ha añadido que "los jueces lo tendrán que valorar, pero en ningún caso se está produciendo ningún ataque a la intimidad, ningún ataque a la persona que denuncia y absolutamente nada de lo que parece que se está transmitiendo a la opinión pública". "Planteense por un momento que tienen que escuchar a todas las partes, no prejuzguen, no valoren, no piensen lo que parece que es lo lógico y lo común, ya podrán observar el análisis de las pruebas que hacen el fiscal y las acusaciones y el que hacemos nosotros y después saquen sus conclusiones", ha dicho.

"Una persona tiene derecho a intentar rehacer su vida"

Poco después, Carlos Bacaicoa, abogado de la joven, se ha mostrado "convencido" de que el tribunal no va a valorar "en contra" de su cliente la foto publicada por ella en redes sociales y ha defendido que "una persona tiene derecho a intentar rehacer su vida y sobre todo a aparentar que no ha pasado nada".

El abogado, en declaraciones a los medios a su llegada este lunes al Palacio de Justicia de Pamplona, ha afirmado que "si esperamos a que se meta en casa, apague la luz y se deje morir de inanición sería una cosa un poco fuerte". Además, ha dicho que "cualquier psicólogo que trata a mujeres violentadas sexualmente lo primero que dice es que tienen que hacer una vida normal, dentro de lo que cabe, que es bastante complicado".

No obstante, ha explicado que no le parece "extraño" que el tribunal haya aceptado incorporar a la causa una fotografía publicada por la joven denunciante en las redes sociales y ha apuntado que "eso no quiere decir que la vaya a valorar en contra de mi cliente, sino que simplemente está intentado evitar problemas de nulidad por parte de las defensas" que podrían llevar a una "repetición del juicio por vulneración de derechos fundamentales".