¿Gratis a Port Aventura? No piques con este bulo Parque temático Port Aventura, situado en Tarragona. Una supuesta página del parque temático está regalando cinco entradas a 500 familias, pero no es lo que parece JON SEDANO Málaga Martes, 19 junio 2018

Se aprovechan de aquellos incautos que se creen el mensaje que les llega por redes sociales. A veces se lo envía un amigo, otras en cambio es un simple anuncio. El texto dice así: «PortAventura ofrece 5 boletos gratis a 500 familias para celebrar su 23 aniversario. Obtenga sus boletos gratis en: http://www.portaventuraworld.com«.

La dirección, aparentemente, es la original, pero a la que llegamos no lo es en realidad. Se trata del conocido phishing o suplantación de identidad, donde a través de una redirección, somos derivados a una página que lo único que quiere son nuestros datos.

No vamos a recibir ninguna entrada gratuita, porque en realidad, la empresa Port Aventura no está detrás. El mismo parque se ha hecho eco del bulo hace unos días en redes sociales, y han dejado incluso un tuit fijado: «Nos han informado de que está circulando por WhatsApp una supuesta promoción donde regalamos entradas. No la abras, se trata de una promoción falsa».

Los Mossos d'Escuadra también se han sumado a la alerta, publicando un mensaje con los hashtags #StopBulos y #StopRumors: