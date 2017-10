Quién es 'Soy una Pringada', el fenómeno 'contrayoutuber' llega a Málaga Esty Quesada en uno de sus vídeos / SUR Esty Quesada es la protagonista de una mesa redonda en La Térmica con motivo del Festival de Cultura Basura IVÁN GELIBTER Sábado, 7 octubre 2017, 00:44

Esty Quesada es una mujer inteligente. Quizá este adjetivo es de los pocos en los que tanto detractores como fans pueden estar de acuerdo. No son muchos los que se refieren a ella por su nombre, pero sí son miles los que siguen los argumentarios contraculturales de 'Soy una pringada'; el antifenómeno; la contrayoutuber. Mientras que otros 'residentes' del mundo 'vloggero' atienden a videojuegos, el rap, las bromas sin gracia, o un neomachismo tan casposo como el de toda la vida, Esty trata día a día de contar por qué piensa constantemente en suicidarse. El último vídeo publicado, 'El año que casi no me quise suicidar', es una perfecta definición de todo esto; un relato sincero en primera persona sobre las necesidades que le hicieron ponerse delante de una cámara por primera vez.

Nacida en el País Vasco hace 23 años, 'Soy una pringada' explica en casi todas sus apariciones lo que le tocó sufrir por no ser una niña 'normal'. Habla sin tapujos de su sobrepeso; una realidad que constantemente queda eclipsada por su espíritu crítico. Tan rápido desmonta al patriarcado y al conservadurismo como reconoce ser una fan de 'Crepúsculo', saga de la que admite es "una mierda", pero al mismo tiempo, "la mejor de las mierdas". Esta capacidad de análisis era evidente en uno de sus vídeos más sonados: 'Carlota Corredera, gorda traicionera', en la que una divertida y feroz crítica a la presentadora dejaba entrever más de una verdad: "Si estás gorda y adelgazas, bien; si estás delgada y engordas, también bien. Pero no reniegues de lo que eres, porque en el peso no está la felicidad", venía a decir entonces.

Una de las máximas expresiones de su postura 'contrayoutuber' se encuentra precisamente en la serie de 'vídeos que odio', en los que prácticamente insulta a 'influencers' que le parecen ridículos. Ahí es memorable su análisis sobre el 'día de Laura Escanes', en la que se ríe de cómo la bloggera sube y baja las persianas por la mañana.

Esty Quesada aka 'Soy una Pringada' suma ya más de 160.000 suscriptores en su canal, pero el vídeo de Carlota Corredera, el más visto de todos, tiene 1,3 millones de reproducciones. Aún así, 'Odio a la gente positiva', con casi un millón, es el paradigma su propia idiosincrasia. Sería capaz de asesinar a Mr Wonderful y sus frases tan positivas y cursis, pero eso no quita que sea una seguidora, también, de la basura más 'mainstream': los realities. Una suma de '"fantasías", como las llama tras reconocer que le encanta ver a gente que lo pasa peor que ella.

Además de un pequeño papel como Marta en la película 'La llamada', Esty va a escribir y protagonizar su propia serie producida por Globomedia. Pincha música en todas partes del país y dirige su propia fiesta en Razzmatazz (Barcelona). En las próximas semanas va a sacar su primer libro y es colaboradora de varios programas, tanto en la televisión como en internet.

La última de sus fantasías le ha traído a Málaga estos días. Así lo calificó cuando se dio a conocer el plantel del primer Festival de Cultura Basura, que tiene lugar en La Térmica y que reúne a John Waters, Alaska, Mario Vaquerizo o Topacio Fresh, entre otras figuras. A las 20 horas de hoy sábado será el turno de que se suba a comentar por qué aún no se ha suicidado. O lo que para ella puede ser aún peor. Por qué hoy parece ser más feliz que hace un año.