El primer juicio por bebés robados en España será el 26 de junio en Madrid Inés Madrigal fue sustraída de sus padres biológicos. / Afp La Audiencia Provincial de Madrid celebrará los próximos días 26 y 27 de junio la vista oral contra el doctor Eduardo Vela, para quien la Fiscalía pide once años de prisión por el robo de un recién nacido en 1969 en la clínica San Ramón EFE Madrid Miércoles, 9 mayo 2018, 13:14

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará los próximos días 26 y 27 de junio la vista oral contra el doctor Eduardo Vela, para quien la Fiscalía pide once años de prisión por el robo de un bebé en 1969 en la clínica San Ramón, en el que será el primer caso de estas características que se enjuicie en España.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Sección Séptima de la Audiencia madrileña -que en los últimos años ha juzgado las causas del Madrid Arena y del pederasta de Ciudad Lineal- ha fijado para el 26 de junio el comienzo de uno de los juicios más esperados este año en Madrid.

La Fiscalía Provincial pide once años de prisión para el ginecólogo y exdirector de la clínica San Ramón de Madrid por participar en el robo de Inés Madrigal, que nació en 1969 y fue sustraída de sus padres biológicos y entregada a una pareja que no podía tener hijos, mientras que la acusación particular solicita trece años de cárcel.

El Ministerio Público acusa al doctor Vela de un delito de sustracción de menor de siete años, otro de suposición de parto cometidos por facultativo y otro de falsedad en documento oficial.

Asimismo, el fiscal fija en su escrito de acusación una indemnización a Inés Madrigal de 350.000 euros.

Vela ya declaró como imputado en diciembre de 2013 en relación con la denuncia del robo de Inés Madrigal, aunque se desvinculó de esa supuesta trama y negó su participación en los hechos, pues aunque reconoció su firma en el certificado de nacimiento de Inés Madrigal dijo que «firmaba cosas sin mirarlas».

Y añadió que no se explicaba ese hecho porque no conocía a Inés Pérez, una mujer estéril que figura como la madre biológica de la denunciante, pero que en realidad era la madre adoptiva.

En un comunicado, la Asociación Bebes Robados Región de Murcia y la Asociación SOS Bebes Robados Madrid expresan su satisfacción por la noticia, pues temían que dada la edad del doctor Vela, 85 años, pudiera ocurrir algo similar a lo que sucedió con Sor María.

La monja María Gómez Valbuena, conocida como sor María, fue la primera persona a la que un juez abrió diligencias por un caso de «niños robados» por presuntamente haberle arrebatado a una mujer la hija que tuvo en la clínica madrileña Santa Cristina, pero falleció antes de ser juzgada.

Fue en febrero de 2017 cuando el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid decretó la apertura de juicio oral contra el doctor Eduardo Vela por el robo de un bebé en 1969 y desde entonces las víctimas observaban con desconfianza el horizonte judicial.

De hecho, la Fiscalía había urgido a acelerar la causa, dada la edad del doctor y de la otra imputada, Inés Pérez -que reconoció ante el juez no ser la madre biológica de la denunciante Inés Madrigal-, tiene 94 años.

Las víctimas esperan la cita con «impaciencia» porque «puede marcar el curso de la historia, ya que puede que al fin una sentencia ponga fin al negacionismo y deje bien claro al descubierto el drama de tantas madres, padres e hijos».

Además, confían en que este juicio sea el primer paso de un nuevo ciclo donde las víctimas empiecen a descansar y el Poder Judicial a impartir una justicia que ansían, con garantías e independencia.