«Prefiero tener un perro a tener una mujer«: El Ejército prohíbe los cánticos machistas de la Legión El desfile de un grupo de militares en Sanlúcar de Barrameda ha causado la indignación de vecinos y partidos como Izquierda Unida, que han exigido la actuación de Defensa ante las frases ofensivas hacia la mujer SUR Viernes, 22 diciembre 2017, 15:26

El Ejército de Tierra ha prohibido a sus miembros que reproduzcan cánticos "carentes de oportunidad" que "no muestran la realidad" de las Fuerzas Armadas después de la polémica generada por la Legión en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en una marcha por la ciudad reproduciendo una canción con letra machista.

Izquierda Unida compartió este jueves un vídeo en el que se puede ver a miembros de la Legión coreando por las calles de Sanlúcar una canción con frases como: "Prefiero tener un tanque a tener una mujer; porque el tanque va a la guerra y la mujer la guerra es. Prefiero tener un árbol a tener una mujer; porque el árbol tiene ramas y la mujer ramera es. Prefiero tener un perro a tener una mujer; porque el perro ladra que ladra y la mujer ladrona es".

Ante este hecho, el Ejército de Tierra ha apuntado que estos cánticos son "marcadamente tradicionales y antiguos" pero "carentes de oportunidad".

Por tanto, ha ordenado que se supriman "del costumbrismo" de las unidades y que no vuelvan a producirse estas situaciones, que asegura que "no muestran la realidad del profundo respeto que el Ejército tiene por la sociedad y especialmente por la mujer", que asegura que forma parte "totalmente integrada" de las Fuerzas Armadas.

"Los valores machistas más rancios aún no se han superado en el ejército español, un ejército del que ya forman parte las mujeres, como se ha podido evidenciar en este desfile en el que participaba también alguna mujer, arrastrada por los cánticos que al parecer usan estos soldados como una parte del estilo de la vida militar, para mostrar una falsa dureza y hombría", lamenta el comunicado de Izquierda Unida. "La denigración de las mujeres vociferada a través de estas canciones soeces, donde la descalificación y maltrato verbal es una constante, flaco favor le hace a la lucha contra la violencia machista", añade.

Izquierda Unida cree que "estas letras no son más que una manifestación de la violencia normalizada y naturalizada que está viviendo parte de la sociedad y donde no hay día en el que no haya sido asesinada una mujer".

De ahí que Izquierda Unida pidiese al Ayuntamiento de Sanlúcar que exprese una queja por hechos "tan lamentables", y al Ministerio de Defensa "que el Observatorio Militar por la Igualdad, que nació en 2005 para proteger a la mujer del acoso y violencia sexual en el ejército, investigue estos hechos".

También ha reclamado que se aplique el nuevo Código militar de 2014, porque "este tipo de canciones promueve una imagen trasnochada de masculinidad prepotente, avasalladora y machista que atentan contra la dignidad de las mujeres".