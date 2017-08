Quads, potros indómitos

Un vehículo que no se parece ni al coche ni a la moto

1. ¿Qué es un ‘quad’?

Es una evolución del ‘trike’, vehículo de los setenta que se dejó de fabricar en los ochenta. Tiene cuatro o más ruedas sin carrocería, con manillar y sillín.

2. ¿Cuántos tipos hay?

Tres. Los cuadriciclos ligeros: no pueden superar los 45 km/h. Motores no superiores a 50 centímetros cúbicos. Equivalen a ciclomotores. Los no ligeros:pueden pesar 550 kg. y alcanzar los 70 km/h. Necesitan un carné B (como un coche). Los especiales: no pagan matriculación, pues se les considera agrícolas, pueden alcanzar los 70 km/h. Necesita un carné B, pero es el único que no exige llevar casco.

3. ¿A qué edad se puede empezar a conducir?

Los que necesitan un carné B, a los 18 años. Los ligeros de 50 c.c. o menos, igual que un ciclomotor, a los 16 años. Los menores pueden conducir ‘miniquads’ siempre que los piloten en fincas privadas.

4. ¿Siempre es necesario casco?

Desde el 1 de septiembre de 2006 es obligatorio, salvo en vehículos especiales homologados para labores agrícolas.

5. ¿Por qué vías pueden circular?

No tienen limitación en ninguna, más allá de respetar los límites de Tráfico, salvo que no pueden circular por caminos rurales de menos de cuatro metros de ancho.

6. ¿Cuál es su velocidad máxima?

Viene anotada en su tarjeta de inspección. Suele ser de 45 km/h. Si no figura, su velocidad máxima será de 70 km/h. Si arrastra un remolque (labores agrícolas) no puede superar los 25 km/h. Pueden circular por cualquier carretera (salvo autovías y autopistas) siempre que no excedan los 60 km/h. Deberá superar por construcción esos 60 km/h para circular por autovía o autopista.

7. ¿Qué seguro necesitan?

El mismo que cualquier otro vehículo convencional.

8. ¿Cuánto cuestan?

En el mercado de segunda mano, menos de 1.000 euros. Uno nuevo, modelo convencional, ronda los 6.000.