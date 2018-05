Ponte moreno bebiendo cócteles Charo Márquez Por el momento no están en venta en farmacias, ni bares. Te contamos dónde degustarlos CHARO MÁRQUEZ Lunes, 14 mayo 2018, 00:00

Beberte el bronceador no suele ser agradable. A no ser que la crema sea bebible. No es que hayan inventado un nuevo producto para ponerse moreno que pueda ingerirse. Es que han creado cócteles potenciadores del color. Por el momento no están en venta en farmacias, ni bares. Podemos desgustarlos en el hotel Healthouse Las Dunas de Estepona, donde inicialmente maridaban sus menús saludables con cócteles sanos, pero que, para esta campaña de verano, han dado un paso más y han creado sus propios cócteles bronceadores.

Todos los ingredientes de estas bebidas continen betacaroteno, un pigmento que está presente en algunas frutas y verduras, activador de la melanina, que es lo que da color a nuestra piel. Estas bebidas no sólo potencian el color, sino también la elasticidad de la piel. Macarena Valiente, directora de alimentación y bebidas del hotel Las Dunas, explica que, «al igual que cuando compras una crema no sólo buscas que te proteja del sol, sino que te aporte suavidad a la piel; nuestros preparados te aportan esa activación de la melanina además de elasticidad y luminosidad«.

El objetivo es que los clientes, tras realizar sus tratamientos en el hotel, descansen en la piscina o en la playa refrescándose con estos cócteles que al mismo tiempo activan su bronceado. «Las cremas están muy bien peero hay que evolucionar y hay otras maneras de trabajar la salud desde dentro. Es un complemento de bellleza que se ingiere. Belleza que se bebe«, apunta Valiente.

Charo Márquez

Healthouse Las Dunas, pertenece al grupo Naturhouse y su filosofía es la de un turismo de salud basado en una dieta hiperproteica con la que se pierde mucha agua y eso provoca estreñimiento. «Ante esto pensamos que debíamos hacer algo divertido, que acompañara al menú, que nos aportara salud y que estuviera rico. Y así nacieron estos cócteles», explica Macarena Valiente.

Todos los cócteles son acalóricos, sin azucar, a los que se añaden componentes de Naturhouse que, o bien aportan un beneficio diurético, depurativo o contra el estreñimiento. La firma ya cuenta con un cóctel, el Berlín ,a base de alcachofas, que adelgaza, depura y elimina líquidos y que comercializa en latas en sus tiendas. El Berlín nació también en este hotel de Estepona y ahora esperan que estos cuatro nuevos cócteles sigan su estela y pronto estén en las estanterías de sus 2.200 tiendas de todo el mundo.

Hay cuatro cócteles para elegir: Sevilla, Estambul, Estepona y After Lunch

Cóctel Estepona. Melón dulce, níspero (ambos con betacaroteno) y té verde (antiinflamatorio).

Cóctel Sevilla. Base de Depuril (infusión depurativa de Naturhouse), tomate (betacaroteno), pimienta japonesa, zumo de limón y de lima (con activos depurativos).

Cóctel Estambul. Zanahoria, calabaza licuada (potenciadores del betacaroteno, puramente bronceadores) y cúrcuma, una especie que tiene propiedades antiinflamatorias y por ello deshincha.

Cóctel After Lunch versionando al Brandy Alexander. Leche de avena (refuerza uñas y cabello), fresas, semillas de amapola y semillas de lino dorado. Además de broncear suaviza la piel.