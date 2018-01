La polémica reacción de una paciente ante un médico africano en Italia: «No me dejo tocar por un negro» El médico Andi Nganso fue víctima de un comentario racista. / Facebook El doctor, de 30 años y natural de Camerún, lejos de descomponerse, contó su genial respuesta a la mujer en redes sociales SUR Martes, 30 enero 2018, 13:38

Andi Nganso, de 30 años, es médico en el ambulatorio médico de Cantú, una ciudad de 37.500 habitantes de la provincia de Como, en la región de Lombardía, al norte de Italia. Natural de Camerún e italiano de adopción, fue víctima de un episodio racista por parte de una usuaria a la que se disponía a auscultar, según él mismo contó en redes sociales posteriormente. «Yo no me dejo tocar por un negro», le espetó la mujer, de unos 60 años. El doctor, que reside en Italia desde los 12 años, no perdió la calma y respondió: «Yo le doy las gracias. Tengo un cuarto de hora para tomarme un café». Y así lo hizo. El doctor Andi Nganso contó en su perfil de Facebook la indignación sentida por lo sucedido aunque posteriormente borró el mensaje, según publica ACB.es. Sin embargo, muchos usuarios ya se habían apresurado a censurar el comportamiento de la paciente. La polémica estaba servida de nuevo en Italia y medios italianos se hacían eco de lo sucedido.

Incluso la Asociación Médicos de Origen Extranjero en Italia (AMSI) y otros sectores médicos se han apresurado a condenar el suceso: «Estamos cansados de que se repitan graves episodios de racismo., ha declarado Foad Aodi, presidente de AMSI, en una clara referencia a la actitud de algunos políticos de la ultraderecha. (Lee el artículo completo aquí).