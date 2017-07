Los españoles tienen más perros que nunca

¿Qué hago ahora con el animalito en verano?

Hace solo unos meses que los propietarios de Mascots Resorts inauguraron en Canarias el hotel para mascotas más lujoso de Europa. Un complejo al que no le falta detalle y en donde uno puede dejar a su animalito a buen recaudo a cambio de 25 euros por día. Desde luego, no es la única residencia de estas características. En España, a medida que el censo de mascotas ha ido aumentando («antes se regalaban bicicletas o escalextrics, y ahora se regalan mascotas», dicen desde Affinity), también ha crecido el de establecimientos que se hacen cargo de ellos cuando los dueños se marchan de viaje. Según los expertos, uno no debe dejar solo a su perro durante más de cuatro días. Y eso si el animal tiene en casa un dispensador de agua y comida y un jardín por donde darse un garbeo. Por eso, porque es complicado disfrutar de unas vacaciones más largas si uno no tiene a mano un familiar o un amigo dispuesto a hacerse cargo de ellos, cada día son más los hoteles y guarderías de perros y las Apps de cuidadores dispuestas a facilitar un canguro. Se puede contratar un servicio por horas, incluir un paseo e incluso clases particulares... de conducta. Eso, o viajar con nuestro amigo siempre que elijamos un hotel que admita mascotas.