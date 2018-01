El pasodoble del Carnaval de Cádiz dedicado a 'La Manada' que se ha hecho viral Vídeo con la actuación del canal de YouTube de Onda Cádiz El tema elegido por la comparsa sevillana ‘Las Irrepetibles’ arrasa en redes por mostrar su apoyo a la joven que denunció una violación en grupo en los Sanfermines de 2016 A.N. Lunes, 15 enero 2018, 10:30

"Dejo atrás el uniforme y despertar de madrugada/ Si es por trabajar a nadie le importa / que salga de noche y en falda corta / Pero si me arreglo para ir de fiesta, para ir de fiesta soy una golfa". La temática del pasodoble entonado por la comparsa 'Las Irrepetibles' en el Carnaval de Cádiz no deja indiferente a nadie. De ahí que la actuación de esta agrupación sevillana de Alcalá de Guadaira (compuesta por 12 mujeres y seis hombres) se haya hecho viral desde que el pasado jueves lograra arrancar un sonoro y emocionado aplauso del público del Gran Teatro Falla. Los asistentes se pusieron en pie tras oir su desgarradora letra, todo un alegato en apoyo a la víctima de la violación grupal cometida en Pamplona durante los Sanfermines de 2016 por 'La Manada'.

Su sentida interpretación se ha convertido en todo un fenómeno en la Red. «Que aquel día pensaba que me moría y después de esquivar las cornadas de aquella manada, salgo y celebro cada semana que sigo viva», indica la canción, obra de Antonio Medina, que critica, entre otras cuesiones, los juicios a los que se someten las mujeres por su forma de vestir. También carga contra quienes llegaron a decir que la joven no parecía lo suficientemente afectada tras lo sucedido.

Así reza el pasodoble que sonó en en la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC). Aquí, la letra completa:

"Hoy me confieso sabiendo que habrá gente que no entienda.

Hoy me confieso que no soy una monja ni estoy muerta.

Porque llega el jueves y voy sonriéndole al fin de semana

un chaleco mono, los labios rojos y una minifalda.

Dejo atrás el uniforme y despertar de madrugada.

Si es por trabajar a nadie le importa

que salga de noche y en falda corta.

Pero si me arreglo para ir de fiesta,

para ir de fiesta soy una golfa.

Dos, me tomé dos copas después del cine,

cena con amigos y luego fuimos a bailar

y no paré de reírme.

No, no soy yo quien merece que me condenen,

me encierren y me vigilen.

Yo se lo firmo si usted lo pide,

no necesita más detectives.

Que aquel día pensaba que me moría

y después de esquivar la cornada de aquella manada,

salgo y celebro cada semana que sigo viva".

Solo el vídeo de su actuación colgado en YouTube por Onda Cádiz Carnaval ya suma más de 47.000 visualizaciones