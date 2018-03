Pantoja se niega a devolver la medalla de Andalucía

Isabel Pantoja ha dejado claro que no tiene ninguna intención de devolver la Medalla de Andalucía, el título honorífico que con tanta ilusión le impuso la Junta en 2002 para retirársela doce años después cuando quedó probado que la tonadillera había estado implicada hasta las trancas en el caso Malaya. Por más que los responsables del Gobierno andaluz le hayan comunicado que ya no forma parte del selecto club de galardonados, y requerido la devolución de la medalla, la cantante no parece dispuesta a entregar lo que considera suyo. Mientras un portavoz de la Junta asegura que no dan demasiada importancia al tema porque consideran que lo importante es «haberle retirado de ser Medalla de Andalucía; que devuelva o no el objeto físico, no es una prioridad», la Pantoja lo tiene claro. Ningún antecedente penal o estancia entre rejas por merecida que sea puede acabar por completo con un pasado glorioso como el suyo. Lo que se da, no se quita.