Los Nuñez del Cuvillo dejan dos heridos por asta de toro y seis contusionados Imagen del encierro de hoy. / Efe Entre los heridos se encuentra una mujer, la primera de estos Sanfermines PABLO OJER Pamplona Jueves, 13 julio 2017, 09:54

Lejos de su costumbre, los toros de Nuñez del Cuvillo han protagonizado una carrera muy peligrosa, que ha dejado dos heridos por asta de toro y otros seis trasladados más, todos por contusiones, entre los que se encuentra la primera mujer herida en los encierros de este año.

Desde el comienzo, los Nuñez del Cubillo han tomado las riendas de la carrera y han encabezado la manada ya desde la Cuesta de Santo Domingo. Incluso un toro colorado se ha destacado de sus hermanos hasta que se ha topado con un mozo que inexplicablemente le esperaba parado y con los brazos cruzados, por lo que le ha propinado un fuerte golpe. Se trata de JAB, vecino de Oñate y de 47 años, tiene un traumatismo torácico importante, aunque no presentaba dificultades para respirar. Por fortuna, el toro ha continuado la carrera ya integrado con sus hermanos, aunque antes ha querido dejar su impronta corneando a un mozo en el muslo izquierdo. Se trata de AHO, de 41 años, vecino de Amaiur (Navarra), aunque su pronóstico es menos grave.

Después han continuado la marcha, imprimiendo gran velocidad, lo que ha provocado que hayan sido muy numerosas las caídas. En una de estas caídas ha resultado herida una mujer, la primera mujer herida en los encierros de este año. Se trata de MOP, de 38 años y vecina de Tarragona que sufre una fractura del tabique nasal con desviación.

Los toros han tomado la curva de la Estafeta perfectamente, lo que les ha posibilitado seguir encabezando la manada y se han estirado. Al peligro propio de la velocidad se ha sumado, además, que un toro colorado ha decidido subirse a la acera a mitad de la calle y ha limpiado todo el lateral izquierdo provocando numerosas caídas y contusiones. No obstante, aunque han corrido con ganas, no han cogido la velocidad de los toros de ayer y en la segunda mitad de Estafeta se han podido ver bonitas carreras por parte de los mozos. Eso sí, no sin trompicones. En este tramo es donde un toro se ha encontrado con un mozo, uno de los habituales en el final de la calle y uno de los que mejor corren delante de las astas. Le ha propinado un puntazo en la axila. Se trata de SCL, vecino de Pamplona, de 36 años. Su pronóstico es menos grave, aunque su estado no preocupa en exceso.

En este final de encierro ha sido donde más heridos por contusiones se han producido. Llama la atención la variedad de procedencias, todas nacionales, entre los heridos. Entre los heridos, el que más preocupa es un joven madrileño de 18 años, JGC, que sufre un traumatismo facial importante al chocar violentamente contra el suelo. Su pronóstico es reservado. JLJ, de Rieza (Segovia) sufre un traumatismo en el brazo derecho. FDP, vecino de Valladolid, de 39 años, padece un traumatismo craneal leve. Y GHB, joven toledano de 23 años tiene una contusión en el hombro izquierdo de carácter leve.

Aunque para los 2 minutos y 10 segundos los seis toros se encontraban ya en la plaza de toros, los astados gaditanos no han querido despedirse de las calles de Pamplona sin darse un pequeño baño de multitudes y se han dado un pequeño paseo por la arena de la plaza, lo que ha alargado la carrera hasta los 2 minutos y 39 segundos finales.