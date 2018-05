La 'lista negra' de los países peligrosos a los que no debes viajar este verano Venezuela entró el año pasado en este nefasto ranking / REUTERS Por motivos de seguridad, el Ministerio de Exteriores recomienda no visitar o hacerlo con máxima precaución un total de 63 países M. ÁNGELES GONZÁLEZ Málaga Sábado, 5 mayo 2018, 01:20

Ya sea por conflictos armados, problemas de salud, altos índices de delincuencia, terrorismo o fenómenos atmosféricos, hay determinados países a los que el Ministerio de Exteriores aconseja no ir en estos momentos o hacerlo con extrema precaución. Antes de planificar cualquier viaje conviene echarle un vistazo a la web para conocer el nivel de riesgo, así como visitar la del Ministerio de Sanidad para informarse de la situación sanitaria y de vacunación. Es importante también inscribirse en el Registro de Viajeros para facilitar la atención en eventuales situaciones de emergencia o necesidad. Aunque Exteriores avisa de que en estos momentos ninguna región del mundo ni país está a salvo de posibles actos terroristas, estos son los destinos más peligrosos en la actualidad:

1-Afganistán: Se desaconseja el viaje, ya que existe un serio riesgo de atentados y secuestros en todo el país. Se pueden producir manifestaciones o alteraciones del orden público en cualquier momento, pero, sobre todo, ataques con bombas y ataques suicidas, especialmente en las inmediaciones de las mezquitas y contra sitios frecuentados por extranjeros.

2-Arabia Saudí: Se desaconseja el viaje fuera de los grandes núcleos urbanos y las carreteras principales. En concreto, se recomienza abstenerse de viajar a las regiones fronterizas con Irak, Yemen y Jordania y evitar las zonas de culto y las concentraciones de personas. El riesgo de ataques contra objetivos occidentales, incluidos los españoles, es muy alto.

3- Argelia: Exteriores recuerda que existe riesgo de secuestros y atentados terroristas en todo el país. En cuanto a la sanidad, se ha registrado una importante incremento en el número de casos de sarampión principalmente en las provincias de El Oued, Ouargla, Biskra e Illizi.

4- Bangladesh: La amenaza terrorista contra intereses occidentales en Bangladesh por parte de grupos fundamentalistas islámicos es muy elevada.

5- Benín: La inestabilidad económica ha producido un notable incremento de la delincuencia e inseguridad.

6- República de Burkina Faso: Existen riesgos de secuestro y ataque terrorista en todo el territorio de Burkina Faso, en particular en la zona fronteriza con Mali. Dicha amenaza existe también en la capital, Uagadugú.

7-República de Burundi: La confrontación política ha llevado a actos de extrema violencia en la capital del país, Bujumbura, y en los alrededores, provincia de Bujumbura rural. La situación durante meses se ha asemejado a escenarios de guerrilla urbana con riesgos de guerra civil. Pese a la relativa disminución de los incidentes violentos, se desaconseja viajar al país, donde no se descartan posibles ataques terroristas en Burundi.

8-Camboya: En julio de 2018 habrá elecciones generales y es previsible un incremento de la tensión política en el periodo previo. Se recomienda extremar la precaución en las salidas nocturnas, especialmente en Sihanoukville, Siem Reap y Phnom Penh, donde se ha incrementado el número de robos, estafas, agresiones y delitos de violencia sexual.

9-Camerún: Ante los muy graves sucesos que están teniendo lugar en las regiones anglófonas del noroeste y sudoeste de Camerún, escenario de manifestaciones y enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas del orden en los últimos meses que han causado varios muertos, se desaconseja viajar a dicha zona del país. Debido al conflicto armado entre Camerún y Boko Haram en la región del Extremo Norte y el incremento de atentados suicidas, se desaconseja también cualquier desplazamiento a dicha zona y a una distancia inferior a 30 kilómetros de las fronteras con Nigeria, Chad y República Centroafricana.

10-República Centroafricana: Se recomienda a los españoles que se encuentren en el país que lo abandonen lo antes posible. La República Centroafricana ha llevado a cabo una transición política que ha estado marcada por una enorme crisis humanitaria y un alto nivel de violencia. A pesar el despliegue de tropas internacionales, el país vive una situación de calma relativa dado que las milicias rebeldes no han sido desarmadas y la violencia podría reiniciarse en cualquier momento.

11-República del Chad: La situación en Chad sigue siendo inestable por lo que se recomienda no viajar a dicho país. Exteriores advierte de que hay un serio riesgo de que se produzcan secuestros en todo el país. Además, en la región chadiana del Lago Chad el gobierno de Chad ha declarado el Estado de Emergencia por la amenaza terrorista.

12-Colombia: Aunque se ha firmado un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, la situación de seguridad en los departamentos más periféricos del país sigue siendo extremadamente volátil debido a la existencia de otros grupos y del crimen organizado ligado a las redes de narcotráfico. Asimismo, se recomienda también extremar la precaución en los grandes núcleos urbanos debido al incremento de la inseguridad ciudadana.

13-República del Congo: Debido a los continuos enfrentamientos armados entre el Ejército congoleño y la guerrilla 'Ninja' en la región del Pool así como a los flujos migratorios de regiones fronterizas se recomienda encarecidamente no viajar a esas zonas y no utilizar la carretera que va desde Brazzaville a Pointe Noire.

14- República Democrática del Congo: Se desaconseja el viaje salvo por razones de extrema necesidad. En todo caso deberá evitarse el este y el centro del país.SE han fijado elecciones para el día 23 de diciembre de 2018. Este anuncio ha sido rechazado de plano por la oposición, que ha emprendido movilizaciones de protesta en todo el país. Por tanto, en el contexto preelectoral actual no es descartable que se produzcan incidentes violentos en todo el país. Además, desde el verano pasado la República Democrática del Congo está sufriendo la peor de epidemia de cólera en décadas.

15-Corea del Norte: Desde el ensayo nuclear norcoreano de enero de 2016 la tensión en las relaciones intercoreanas se ha incrementado notablemente. Las relaciones con Corea del Sur siguen siendo muy delicadas, especialmente en la zona fronteriza.

16-Egipto: Se desaconseja el viaje salvo a Luxor, Asuán y los centro turísticos de la costa continental africana del Mar Rojo, siempre que se acceda por vía aérea. No obstante, en estas zonas deberá extremarse en todo caso la precaución. Exteriores advierte de que en los últimos meses la actividad terrorista en el país ha continuado, especialmente, en algunas áreas.

17- El Salvador: Este país tiene uno de los índices de homicidios más elevados del mundo. Existen grupos criminales denominados 'maras' (pandillas) que operan en todo el país. Aunque los turistas no son objetivo directo de estos grupos se recomienda extremar la precaución. Por otra parte, ha aumentado la incidencia de las infecciones por los virus del dengue, el chikungunya y el zika, sobre todo durante los meses de más calor y lluvias.

18-Eritrea: Se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia. Las muy tensas relaciones de Eritrea con Etiopía suponen un riesgo potencial. En los últimos años, se han producido episodios de violencia militar en territorio eritreo de origen no aclarado y la frontera común permanece cerrada.

19- Filipinas: la estación de lluvias o monzón transcurre de julio a diciembre con alto riesgo de tifones o tormentas tropicales. Asimismo, se recuerda que existe un riesgo serio de que se produzcan secuestros en todo el país, especialmente en la región de Mindanao. La delincuencia es un problema frecuente, en el último año se ha producido un alarmante incremento de robos a turistas.

20- Gambia: La circulación por la RN5 y carreteras secundarias del norte de la Casamance (área entre Bignona y la frontera con Gambia) deben hacerse solo en caso de necesidad y con la mayor de las precauciones, previa consulta con las Fuerzas de Seguridad senegalesas, ya que existe un riesgo serio de asaltos armados, robos y agresiones físicas. Exteriores advierte de que se contempla pena de prisión para el colectivo LGBT.

21- Ghana: Tras ataques terroristas en Mali, Burkina Faso y en Costa de Marfil, cerca de la frontera con Ghana, el Gobierno ghanés decidió elevar el nivel de alerta y reforzar las medidas de seguridad. La meningitis y el cólera son enfermedades endémicas y recurrentes en Ghana debido a la falta de higiene y a las condiciones sanitarias. En los últimos meses, han aumentado los robos a mano armada y los asaltos a domicilios, incluso con machetes.

22- Guatemala: En febrero entró en erupción el Volcán de Fuego. Se recomienda a los españoles que estén o tengan pensando viajar a Guatemala que sigan las indicaciones de las autoridades locales, que emite las correspondientes alertas.Durante la temporada de lluvias (mayo-octubre) son frecuentes los corrimientos de tierra.

23-Guinea: Debido al aumento de la inseguridad, se recomienda evitar los desplazamientos a la Prefectura de Boké, en especial las ciudades de Boké y Kamsar. Los episodios de violencia política nunca son de descartar en Guinea dadas las rivalidades étnicas, las tensiones latentes entre el gobierno y la oposición. Se recuerda, además, que el nivel de delincuencia es alto y va en aumento, especialmente fuera de la capital, y de que en el pasado el país ha vivido graves episodios de violencia política.

24-Honduras: La situación de inseguridad en Honduras es grave. Los casos de delincuencia común, particularmente en los grandes centros urbanos (Tegucigalpa, Ceiba y San Pedro Sula), son muy frecuentes. Se aconseja no coger nunca taxis en la calle.

25-Indonesia: El volcán Agung en la isla de Bali se encuentra en erupción desde el pasado mes de noviembre. Desde entonces, el nivel de alerta no ha bajado de 3 (siendo el nivel 4 el máximo) y se ha establecido una zona de seguridad (actualmente de 4 kilómetros alrededor del volcán) a la que está prohibido el acceso. Del mismo modo, continúa siendo elevado el riesgo de amenaza terrorista en Indonesia, ligada o no al Estado Islámico.

26- Irak: se reitera la recomendación de no viajar al país salvo por razones de extrema necesidad y se recomienda a los españoles que se encuentren en zonas de conflicto que las abandonen cuanto antes. La situación de seguridad del país se encuentra seriamente deteriorada por la actividad terrorista y los secuestros, en particular de extranjeros.

27-Israel: Se recomienda extremar las precauciones y evitar las aglomeraciones y los focos de posibles disturbios, en especial en los alrededores de la Puerta de Damasco y de la Explanada de las Mezquitas, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Se desaconsejan desplazamientos por Cisjordania y Gaza. No son infrecuentes los incidentes bélicos en la frontera de Israel con Líbano y en la zona de los Altos del Golán.

28- Japón: Sr recomienda no viajar a determinadas zonas. Japón se encuentra en una zona de frecuentes terremotos y de considerable actividad volcánica, aunque muchos de los seísmos no sean perceptibles o no afecten de forma importante a los principales centros habitados o turísticos. Debe tenerse en cuenta igualmente que en ciertas épocas del año pueden darse fenómenos atmosféricos, especialmente tifones y tormentas tropicales, de difícil predicción y evolución que provocan lluvias torrenciales y, en ocasiones, inundaciones.

29- Kenia: Se recomienda especial precaución en las zonas deprimidas de los centros urbanos y en la zona oeste, la región de Rift Valley y Lakipia, y la zona costera, así como alejarse de cualquier manifestación. La alerta por atentado terrorista es alta en todo el país y los robos son frecuentes.

30-República Democrática Popular de Laos: Se recomienda evitar viajar a la provincia de Xaisomboun, sobre todo se aconseja evitar la ruta 13 que transcurre desde Kasi hasta Phou Khoun. En los últimos meses se han registrado ataques con heridos a turistas en las carreteras que transcurren por la provincia de Xaisomboun. En el resto del país hay un incremento de la pequeña delincuencia.

31-Lesotho: A causa de la inestabilidad política que vive el país se recomienda extremar la precaución, tomar medidas de seguridad personal, evitar concentraciones y restringir los movimientos durante la noche.

32-Liberia: A pesar de que la situación política se ha estabilizado, diez años después de la firma del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil, se sugiere considerar seriamente la oportunidad de viajar a Liberia. Se aconseja especialmente evitar las zonas fronterizas con Costa de Marfil, puesto que en los últimos tiempos grupos armados han lanzado ataques contra poblaciones situadas en esta parte del país. Existe una amenaza subyacente de terrorismo en la región.

33-Libia: debido al grave deterioro de la situación de seguridad en Libia, incluyendo la capital Tripoli y sus alrededores y Benghazi, se recomienda a todos los españoles que abandonen el país. Libia se ve gravemente afectada por la violencia, el terrorismo y el deterioro general de la seguridad. Los secuestros, atracos a mano armada y, en alguna ocasión, asesinatos contra ciudadanos extranjeros se están produciendo en todo el país. En diversas regiones de Libia se producen enfrentamientos entre las numerosas milicias que operan en el país, y entre éstas y grupos extremistas.

34-Madagascar: El 21 de abril se produjeron disturbios en el centro de la capital, Antananarivo, con resultado de algunos muertos y heridos graves, a ráiz de unas manifestaciones de protesta política. Se aconseja evitar dicho centro hasta que los riesgos de protestas hayan desaparecido totalmente. El paludismo ha aumentado en los últimos años y parece que hay dengue en la costa noroeste. El muy elevado nivel de delincuencia y violencia y la frágil situación política exigen extremar las precauciones contra toda clase de delitos y altercados callejeros.

35-Malasia: La policía de Malasia informó de que el ataque al bar «Movida» en Puchong el 28 de junio de 2016 está vinculado con terroristas del llamado Estado Islámico (DAESH). Esta es la primera vez que se reconoce esta relación. La Policía ha mencionado también riesgos de otros posibles ataques similares. Por ello la Embajada recuerda a la comunidad española residente en Malasia y a los españoles que planeen viajar a este país que extremen sus precauciones, en especial si acuden a lugares de diversión frecuentados por extranjeros. Existe una amenaza para los extranjeros, de secuestro y otros delitos, en la costa oriental de Sabah y en particular las islas cercanas al archipiélago de Sulú en el sur de Filipinas.

36-República de Mali: debido a la inestabilidad de la situación de seguridad, se ha extendido el estado de emergencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de octubre de 2018. Existe un serio riesgo de que se produzcan secuestros así como ataques terroristas en cualquier parte del país, a lo que hay que añadir el incremento notable del bandidaje.

37-Nicaragua: Desde el pasado 19 de abril se registran fuertes disturbios en varios puntos del país, por lo que se desaconseja visitar Nicaragua.Los seísmos de diferente intensidad son relativamente habituales en la zona occidental del país. También hay riesgo de actividad volcánica.

38-Níger: Níger está afectado por la situación de seguridad en toda la región del Sahel y se mantiene el riesgo de secuestros y atentados contra objetivos occidentales.La situación sanitaria es muy precaria.

39-Nigeria: Nigeria es un país de riesgo desde el punto de vista de la seguridad. El nordeste del país es la zona de operaciones del grupo terrorista Boko Haram, donde se siguen produciendo atentados y la amenaza terrorista continúa. Además, en todo el país, pero particularmente en el sur, son frecuentes los secuestros de carácter económico. En la zona central del país se producen con frecuencia explosiones de violencia intercomunitaria, que causan cientos de muertos. En la costa y el mar son frecuentes los actos de piratería.

40-Pakistán: Debido al elevado número de atentados terroristas, secuestros y de enfrentamientos armados entre el Ejército y los diversos grupos de insurgentes o militantes que existen en buena parte del país se desaconseja totalmente viajar a Pakistán por motivos de turismo.

41: Palestina: En Jerusalén, se recomienda extremar la vigilancia en las inmediaciones de la Puerta de los Leones y la Explanada de las Mezquitas así como en los alrededores de la Puerta de Damasco. Se deben evitar las aglomeraciones y manifestaciones de protesta y se desaconseja viajar a Gaza. Con carácter general, se advierte del riesgo de enfrentamientos violentos en los Territorios Ocupados palestinos entre manifestantes palestinos y fuerzas de seguridad israelíes.

42-Papúa Nueva Guinea: En general, en Papúa Nueva Guinea, el nivel de criminalidad es elevado, por lo que debe tenerse particular cuidado por la seguridad personal, tanto de día como de noche, y especialmente en determinadas zonas. Las violaciones y los asaltos sexuales son delitos muy graves y generalizados en el país.

43-Zimbabue: se recomienda viajar con extrema precaución.

44- Yibuti: se recuerda que existe un serio riesgo de que se produzcan secuestros en todo el país o en determinadas zonas. Yibuti, como el resto de países del este de África, está actualmente bajo amenaza terrorista.

45- Yemen: debido a la escalada de violencia y a los enfrentamientos armados y ataques militares selectivos en amplias zonas del país, se desaconseja el viaje a Yemen y se recomienda a los españoles que se encuentren en el país que lo abandonen.

46- Venezuela: La inseguridad es muy elevada en todo el país, tanto en las zonas del interior como, sobre todo, en las grandes ciudades como Caracas, Valencia, Maracaibo o Maracay, e incluso en el aeropuerto internacional de Maiquetía y zonas aledañas. Venezuela y la ciudad de Caracas figuran entre los lugares con mayor tasa de criminalidad del mundo. Los índices de homicidios y secuestros son motivo de preocupación.

47- Unión de Comoras: Debido a riesgos de inestabilidad, se aconseja evitar manifestaciones o aglomeraciones de carácter reivindicativo en la vía pública.

48- Uganda: Hay alerta por riesgo de virus de Marburgo (fiebre hemorrágica), con riesgo de infección en las zonas Kneen y Kapchorwa, en la zona este de Uganda. Por otra parte, se ha tenido conocimiento de casos de robos y extorsiones a inversores, vinculados en ocasiones a compraventa de minerales como el oro. Actualmente, el nivel de alerta terrorista es elevado en Kampala. Cada vez son más frecuentes los casos de estafas y secuestro exprés, de los que son víctimas los extranjeros. En Uganda tienen lugar con cierta frecuencia manifestaciones, concentraciones o protestas públicas que pueden tornarse violentas.

49- Turquía: En atención al riesgo de atentados y la frecuente circulación de alertas, se subraya la recomendación de extremar la prudencia y vigilancia en los desplazamientos en Turquía, evitando todo tipo de manifestaciones o aglomeraciones ante el riesgo de atentado terrorista.

50- Trinidad y Tobago: Se desaconseja acudir a zonas donde pudieran tener lugar actos multitudinarios por motivos de seguridad.

51- Togo: Desde mediados de agosto, se organizan de forma sincronizada manifestaciones en varias ciudades del país, convocadas por el PNP y otros partidos en la oposición, para exigir reformas políticas al gobierno de UNIR. Además, también se producen manifestaciones en favor del actual presidente. En ocasiones, las manifestaciones degeneran en enfrentamientos violentos. Además, hay riesgo de atentados terroristas y se han producido en el último año varios robos a mano armada, incluso en pleno centro comercial de la capital Lomé y con resultado de muerte.

52- Tailandia: Desde el año 2004 existe una insurgencia armada en las provincias del sur, Yala, Pattani y Narathiwat, y un distrito de Songkla (Sadao) escenario de atentados por parte de grupos insurgentes. La zona se encuentra bajo el estado de emergencia y los enfrentamientos entre insurgentes y fuerzas de inseguridad son habituales, por lo que debe evitarse viajar a estas provincias. El riesgo de atentados es elevado, incluso en lugares frecuentados por los turistas.

53- San Vicente y Las Granadinas: Ha aumentado la incidencia de las infecciones por los virus del dengue, el chikungunya y el zika, sobre todo durante los meses de más calor y lluvias. En este país incide especialmente en época de lluvias (junio a diciembre).

54- Santa Lucía: El repunte de la inseguridad vuelve a ser una cuestión alarmante en la isla. SE han incrementado las cifras de atracos con violencia en las calles, violaciones y especialmente los asaltos armados en las viviendas.

55-Seychelles: Varias embarcaciones de diversas nacionalidades han sido últimamente objeto de ataques de piratas en aguas territoriales de Seychelles, con toma de rehenes. Por otra parte, a pesar de que los niveles de criminalidad en Seychelles han sido tradicionalmente bajos, la deteriorada situación económica y el aumento del consumo de drogas han producido un incremento de la misma.

56- Sierra Leona: El 7 de marzo de 2018 se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales. Durante la campaña electoral y el día de los comicios se han registrado choques violentos en la capital entre seguidores de partidos políticos. Por este motivo, se recomienda evitar viajar a la capital hasta el final de todo el proceso electoral. Asimismo, existe una amenaza subyacente de terrorismo en la región, con ataques en los últimos dos años en Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil.

57- Siria: Teniendo en cuenta la situación de conflicto armado por la que atraviesa el país en estos momentos, la Embajada de España en Damasco reitera su recomendación a todos los españoles que se encuentren en Siria de que abandonen de forma inmediata el país. Se indica, asimismo, que ninguna zona del país está a salvo de posibles brotes de violencia, combates, bombardeos, ataques terroristas o secuestros indiscriminados.

58-Somalia: Se recuerda que existe un serio riesgo de que se produzcan secuestros en todo el país.la situación de inseguridad persiste y la amenaza terrorista es alta.

59- Sri Lanka: A pesar de que la guerra civil en Sri Lanka entre el Ejército y los 'Tigres Tamiles' se dio por finalizada en mayo de 2009 y el país es en general seguro, en determinadas zonas del país, y en especial en las provincias del norte y del este, todavía abundan los controles policiales y el despliegue del Ejército. Quedan aún algunas zonas sin desminar. Ha aumentado la pequeña delincuencia y estafas a extranjeros, sobre todo en importantes centros turísticos

60-Sudáfrica: En los viajes que tengan como destino Zimbabue desde Sudáfrica, debido a la tensión social y política registrada en ese país, se recomienda extremar las precauciones, especialmente en los núcleos urbanos y evitar manifestaciones y aglomeraciones de gente.

61-Sudán: se recuerda que existe un serio riesgo de que se produzcan secuestros en determinadas zonas. Durante el último año se ha registrado un aumento de las afecciones intestinales severas. La homosexualidad está penada con la muerte.

62-Sudán del Sur: Desde el 18 de abril de 2016 las principales organizaciones internacionales, ONG y Embajadas presentes en Sudán del Sur mantienen un toque de queda fijado a las 21.00 horas. Se recomienda no circular a partir de esa hora ya que existen controles militares en las calles que pueden desembocar en incidentes graves. El alto índice de criminalidad aconseja que los desplazamientos sean siempre en vehículos en los que viajen al menos dos personas.

63-Surinam: Ha aumentado la incidencia de las infecciones por los virus del dengue, el chikungunya y el zika, sobre todo durante los meses de más calor y lluvias. En este país incide especialmente en época de lluvias (junio a diciembre).