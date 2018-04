El nuevo experimento que Zara estrenará esta semana: la realidad aumentada La compañía apuesta por nuevas tecnologías para acercar los servicios de venta en tiendas físicas a los que ofrece Internet ALMUDENA NOGUÉS Málaga Martes, 10 abril 2018, 13:58

El escaparate de la tienda de Zara aparece desierto. Sobre un fondo blanco, unas letras grandes negras invitan a pasar por caja: 'Shop the look'. A simple vista, no se entiende esa ausencia de maniquíes y de decoración, pero si se mira a través del móvil, la cosa cambia. Para entenderlo, basta con instalarse una aplicación, apuntar con la cámara del teléfono y, de repente, aparecen en escena dos modelos. Las mujeres -a tamaño real- bailan y se pasean por el escaparate con la última ropa de la compañía gracias a la magia de la realidad aumentada. La misma tecnología que ya causó furor con el videojuego de Pokemon y que ahora desembarca como la gran apuesta tecnológica del gigante gallego.

Dicho escaparate ha estado estos días en una tienda piloto que el buque insignia de Inditex tiene en Arteixo, en su sede central. Superadas las pruebas, ahora el experimento dará el salto a más de 130 'flagships' mundiales para tantear su impacto y acogida entre usuarios reales. Será a partir de este jueves 12 de abril según ha informado la compañía, que ha destacado que se trata de una experiencia piloto pionera en el sector del retail.

«Este concepto innovador integra la última tecnología a su oferta de moda, invitando a través de ella a los clientes tanto dentro como fuera de la tienda a una experiencia de compra nunca antes experimentada, que además puede ser compartida», han destacado desde Zara.

Esta experiencia será posible gracias a la aplicación Zara AR, disponible para ser descargada en los teléfonos móviles de los clientes a través del Wifi gratuito que se les ofrecerá en el mismo punto de venta.

Escaparates, podiums localizados dentro de la tienda y las propias cajas de entrega 'on line' serán el escenario previsto en los que podrá activarse, a través de la app, esta experiencia. De este modo, cuando los teléfonos sean dirigidos hacia una determinada señal gráfica ubicada en los comercios seleccionados, las modelos cobran vida en las pantallas de los dispositivos en secuencias de 7 a 12 segundos. En total son doce experiencias dinámicas capturadas como hologramas en un plató de 170 metros cuadrados en el que se colocaron 68 cámaras,«uno de los mayores despliegues de rodaje de este tipo desarrollados en el mundo», han subrayado.

De esta manera,como explica la compañía, las modelos posan, se mueven e incluso hablan mientras presentan la Colección Studio de Zara, en una experiencia «extraordinariamente realista y adaptada a cada dispositivo y a cada escenario».

Todos los 'looks' proyectados a través de dicha tecnología podrán ser comprados instantáneamente a través de la app de Zara, así como en la propia tienda.

Inditex explica que Zara Realidad Aumentada es un concepto del director creativo con sede en París Ezra Petronio, cofundador de Self Service Magazine, quien ha desarrollado esta experiencia «de alta calidad» y la app junto con Holooh, una compañía francesa, y el INRA (Instituto Nacional Francés de Ciencias Computacionales y Matemáticas Aplicadas).