Los nueve productos de belleza de Lidl que recomiendan las 'youtubers' Algunos de los productos de belleza de Lidl más recomendados. / SUR Repasamos los artículos favoritos de belleza 'low cost' en España del supermercado alemán ESTER REQUENA Viernes, 1 septiembre 2017, 00:45

Desde que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) elevase a los altares la Crema de dia Q10 Cien de Lidl al considerarla como el mejor producto antiarrugas por encima de otros diez veces más caros, los artículos de belleza del supermercado alemán se han hecho un hueco en los tocadores de muchas ‘youtubers’ y ‘bloggers’. Una lista que continúa creciendo a medida que van apareciendo nuevas gamas. Incluso Anne Igartiburu se ha convertido en la imagen de estos artículos y no duda en alabarlos en sus redes sociales. Aquí recopilamos los nueve productos de belleza que más se recomiendan de Lidl en las redes sociales, puesto que de sobra son conocidos sus productos estrellas en la gama de electrodomésticos como su panificadora, la maquina de coser, la heladera, la gofrera o el robot de cocina -al que algunos 'bloggers' han apodado como la termoxi low cost'.

1. Crema

En la lista de imprescindibles de Lidl no falta la Crema de Día Q10 Cien de Lidl, convertida en todo un fenómeno de ventas a nivel nacional desde que encabezase el ránking de la OCU en 2014. Desde entonces, la gama de crema faciales de la marca Cien (marca blanca de Lidl) ha seguido creciendo. E incluso el año pasado su ‘hermana’ Crema Cien Aqua Q10 logró convertirse en la mejor crema antiarrugas en relación calidad, según la OCU. Cada una de ellas sólo cuesta 2,99 euros. Sobre estos productos las especialistas en belleza de la red aseguran que hidratan, se absorben rápido y que no deja sensación grasa, además de contar con buen olor y no dejar brillos. Cuentan con la coenzima Q10 y los tamaños de los botes es de 50 mililitros.

2. Aqua rich suave cuidado gel facial de Cien

Aunque no tan conocida a nivel mediático, el Aqua rich suave cuidado facial de Cien se ha convertido en un producto 'top' dentro de los básicos que más se recomiendan de Lidl en las redes sociales. Consiste en un gel transparente para limpiar la cara, a la vez que la hidrata, evitando la sequedad. Contiene glicerina y muchas 'bloggers' aconsejan utilizarlo con un cepillo limpiador para potenciar su efecto. Y, ojo, puntualizan que también es apto para pieles grasas, aunque en el bote ponga que sólo está indicado para pieles normales y mixtas. De la misma gama se encuentra el exfoliante diario, pero las ‘influencers’ no lo alaban tanto. El precio de cada uno es de 1,79 euros.

3. Gel de baño tradicional de Cien

El gel de baño tradicional de Cien pasa, según las 'youtubers', por un clon del famoso gel de baño Moussel tanto en su olor como en el formato, aunque hace ya un tiempo que le hicieron unos cambios en el 'packaging' para que no recordarse tanto a Moussel. Cuentan que hace bastante espuma, que su olor se queda impregnado en la piel y que el bote cunde bastante. Son en total 750 mililitros, está recomendado para todo tipo de pieles y el precio es de 1.49 euros.

4. Elixir de argán para el cabello de Cien

Como su nombre indica, el objetivo del elixir de argán para el cabello de Cien pasa por nutrir e hidratar el cabello, además de fortalecerlo, aportarle brillo y dejarlo suave y sedoso. Asimismo, ayuda a reparar la fibra capilar y a sellar las puntas. Y las expertas detallan que lo cumple todo y por sólo 4,49 euros. Eso sí, adelantan que aunque el tamaño del tarro parezca poco (100 mililitro) cunde muchísimo, puesto que basta con una gota para toda la melena. Eso sí, todas inciden en no aplicarlo en las raíces, solo en las puntas.

5. Contorno de ojos de Cien

El contorno de ojos de la marca Cien comenzó a hacerse más conocido cuando la Crema de Día Q10 Cien de Lidl saltó al estrellato. A partir de ahí muchas mujeres empezaron a probar artículos de la marca y el contorno se hizo un hueco en sus listas de la compra de productos de belleza 'low cost'. Hidrata mucho, se extiende muy bien y la piel la absorbe enseguida, además de que no deja sensación grasa, según las 'expertas'. Su precio: 1,99 euros.

6. Discos desmaquillantes de Iseree

Uno de los artículos más elogiados de Lidl son sus discos desmaquillantes de su marca blanca Iseree (también de la cadena alemana). Cuentan con los bordes cosidos, lo que impiden que se rompan o que suelten algodón mientras te limpias o desmaquillas la cara. Además, por un lado son lisos y por otros rugosos. El paquete de 140 unidades sales por 0,85 céntimos.

7. Quitaesmalte instantáneo Cien

Los quitaesmaltes de Lidl tienen bastante fama en las redes por su relación calidad-precio. El quitaesmalte instantáneo de Cien aseguran que despinta fácilmente la uña a la primera (basta introducirla en el tarrito) y deja un olor a una especie de golosina de fresa. Cuesta 1,49 euros. Y para las que prefieren los quitaesmaltes clásicos, los del Lidl son un top, ya sea con o sin acetona. No sólo pasan por bastante efectivos, sino que cuentan con un envase muy cómodo al contar con un dispensador en el que se coloca el algadón encima, se aprieta y ya queda impregnado con el producto.

8. Crema de manos flor de cerezo de Cien

En las cremas de manos, la marca Cien de Lidl cuenta con una amplia variedad para todo tipo de pieles y objetivos (hidratación, antiedad, reparación...). Entre todas ellas resaltan las crema de manos flor de cerezo de Cien, que enfatizan que se extiende muy bien, absorbe fácilmente y no deja sensación grasa, sin olvidar el olor que deja a cerezo. Su precio: 0,99 euros.

Asimismo, muchas 'youtubers' hablan maravillas de la Crema manos SOS de Cien por su relación calidad-precio, ya que la comparan mucho con la crema Neutrógena para manos. Eso sí, puntualizan que es muy densa, ya que está enfocada a reparación intensa para manos secas o dañadas. No en vano, algunas incluso la aconsejan para los pies, codos y rodillas. Su precio: 1,29 euros.

9. Perfumes Aura de Suddenly

Otros de los productos más nombrados de la sección de belleza de Lidl so sus perfumes de la marca Aura de Suddenly. Algunos de ellos se parecen mucho en su olor a Amor Amor (Cacharel), La Vie Est Belle (Lancome), Narciso Rodriguez, Acqua di Gio (Giorgio Armani) o J’Adore (Dior), como apuntan algunas 'bloggers'. Su precio habitual es de 5,99 euros por 100 mililitros, aunque en algunas ocasiones, como el pasado día de la Madre, los pusieron de oferta a 2,99 euros .