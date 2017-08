Un niño de 9 años pide trabajo a la NASA... y obtiene contestación «Soy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien», alega Jack Davis, un menor de New Jersey, en su candidadura para ser director de protección planetaria SUR Lunes, 7 agosto 2017, 10:43

«Querida NASA. Puede que solo tenga nueve años, pero creo que sería apto para el trabajo. Una de las razones es que mi hermana dice que yo también soy un alien. He visto casi todas las películas del espacio y de alienígenas que he podido. También he visto la serie 'Marvel Agents of Shield' y espero ver la película 'Men in Black'. Soy muy bueno con los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien. Sinceramente, Jack Davis. Guardián de la Galaxia". La agencia aeroespacial norteamericana está buscando un nuevo director de protección planetaria. Y la noticia ha llegado a oídos de Jack Davis, un niño de New Jersey que se considera a sí mismo el candidato perfecto para dicho puesto. Dispuesto a hacerles llegar su candidatura, el pequeño no ha dudado en remitir una carta a la institución... Y la NASA ha contestado:

«Querido Jack, He escuchado que eres un 'Guardián de la Galaxia' y que estás interesado en convertirte en el director de protección planetaria de la NASA. ¡Eso es fantástico! El puesto es muy guay y es un trabajo muy importante. Consiste en proteger a la Tierra de pequeños microbios cuando traemos muestras de la Luna, de asteroides o de Marte. Además, también consiste en proteger a otros planetas y satélites de nuestros gérmenes, ya que exploramos con responsabilidad el Sistema Solar. Siempre estamos buscando científicos e ingenieros con futuro para ayudarnos, así que espero que estudies mucho y te portes bien en el colegio. Esperamos verte en la NASA un día de estos. Sinceramente Jim Green, Directos, División de Ciencia Planetaria », reza la misiva.

La correspondencia entre este niño y la agencia espacial ha captado la atención de Internet, hasta convertirse en viral. De hecho, la publicación de la NASA en la que comparte ambas cartas en Facebook lleva más de 30.800 compartidos y 3.400 comentarios desde el pasado 4 de agosto.