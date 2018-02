Muere 'Capitán', el perro que veló durante una década la tumba de su dueño en Argentina El perro en una foto de archivo / EFE «Nunca vi una cosa tan fiel», explica Marta Clot, florista del cementerio, al recordar entre lágrimas al animal EFE Jueves, 22 febrero 2018, 18:56

'Capitán', el perro que durante más de una década veló la tumba de su amo en la localidad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba (Argentina), falleció en el mismo cementerio en el que reposan los restos de su dueño, informaron hoy medios locales.

«Nunca vi una cosa tan fiel», explica Marta Clot, florista del camposanto, al recordar entre lágrimas a 'Capitán', un perro mestizo con algo de ovejero alemán que, con alrededor de 16 años, ha aparecido muerto en el baño del cementerio tras un tiempo en el que ya andaba con dificultades y había perdido parte de visión.

El can fue el regalo sorpresa que Miguel Guzmán le hizo a su hijo Damián en 2005. Sin embargo, en marzo del año siguiente Miguel falleció y el animal desapareció de la casa familiar, aunque regresó al poco tiempo y se quedó en la calle, cerca de la vivienda durante algunos días, según relató a Efe en 2012 el director del cementerio, Héctor Baccega.

Después, desapareció de forma definitiva y la familia pensó que había muerto o había sido adoptado por otra gente, hasta que un día lo encontraron en el cementerio, sobre la tumba de Miguel.

«Yo estaba fuera con mi puesto de flores. Me creía que venía escapando de la pirotecnia, pero no. Buscaba refugio. Empezó un día a olfatear, ir y venir... y después vino la dueña y le dije: '¿es tu perro? Seguro que viene buscando a Miguel, me contestó», evoca la florista a Teleocho Córdoba sobre la llegada del perro al cementerio, en 2007.

Según contaban los habituales del lugar, 'Capitán' deambulaba por el lugar y al atardecer buscaba la tumba de su amo para dormir. «Solía dormir en la tumba de su amo, pero a lo último casi no subía por el problema que tenía de cadera, estaba muy débil», indicó Clot.

«Le faltaba el habla nada más, era un dulce total», añadió la mujer, que se encargó de darle la medicación y de comer hasta el fin de sus días. La idea, ahora, es que como 'Capitán' pasó su vida en el cementerio, sea ahí donde descansen sus restos, aunque para eso deberá haber una autorización de las autoridades locales.