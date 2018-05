Una montaña de músculos El islandés Hafþór Júlíus Björnsson. A la derecha, en 'Juego de Tronos' El islandés Hafþór Júlíus Björnsson, que encarnó a uno de los personajes de 'Juego de Tronos', se ha convertido en el hombre más fuerte del mundo PASCUAL PEREA Lunes, 21 mayo 2018, 00:19

Más de 180 kilos de puro músculo envolviendo un esqueleto de 2,06 metros de altura. Un armario de tres cuerpos. Un hombre capaz de lanzar una lavadora a diez metros de distancia o de levantar sin despeinarse 472 kilos de peso. Así es Hafþór Júlíus Björnsson, el hombre más fuerte del planeta. Acaba de coronarse oficialmente, al ganar el pasado domingo en Filipinas el campeonato del mundo despues de enfrentarse a colosos de su talla en pruebas tales como arrastrar un camión y su tráiler, correr con barriles o yunques, lanzar martillos, hacer sentadillas con automóviles a cuestas o arrancar un árbol de cuajo. Para la inmensa mayoría, el nombre de este gigante islandés sólo destacaría por sus impronunciables fonemas, pese a haberse convertido en el primer ser humano que gana en el mismo año el campeonato de Europa, el del mundo y el Arnold Strongman Classic; pero le pondrán cara enseguida si añadimos que se trata de Gregor Clegane, 'La Montaña', el hercúleo guerrero de 'Juego de Tronos' al servicio de la casa Lannister, que se enfrenta en un duelo apoteósico a 'Vívora Roja', el príncipe Dorne de la casa Martell...

Nacido en Reikiavik en noviembre de 1988, Hafþór se crió en una granja, donde desde niño destacó por una fuerza descomunal. Parece que la heredó de su abuelo Reynir, que fue casi tan alto como él e igualmente corpulento. Su envergadura le despejó el camino al baloncesto, donde representó a las selecciones juvenil y sub-18 de Islandia y demostró que, si no era el más ágil ni poseía la técnica más depurada, sí contaba con un pundonor propio de su talla: jugó diez partidos sin saber que tenía el tobillo fracturado, una lesión que se convertiría en su talón de aquiles y le obligaría a retirarse de la cancha a los veinte años.

Perfil El guerrero de HBO Hafþór Júlíus Björnsson encarnó a 'La Montaña' en las temporadas 4, 5, 6 y 7 de 'Juego de Tronos', adquiriendo una enorme popularidad en todo el mundo. Otros papeles Si fuera francés, le llamarían Obélix; como es islandés, en su país le conocen por Thor. De hecho, interpretó al dios del trueno de la mitología escandinava en la Feria del Renacimiento de Filadelfia. No parece importarle que su físico le encasille en ese tipo de personajes, como el de Mongkut en la película 'Kickboxer: Contrataque' (2017).

Su compatriota el 'strongman' Magnus Ver Magnusson le convenció de que tenía más futuro en los deportes de fuerza, donde enseguida demostró unas cualidades que, vistas sus hechuras, nadie podría calificar de insospechadas. Pronto conquistó el título de Vikingo Más Fuerte del Mundo, con hazañas como lanzar un tronco de diez metros de altura y 650 kilos de peso, batiendo un récord que había perdurado a lo largo de un milenio.

Hambre de triunfos

A sus 29 años, a Björnsson le quedan pocas metas por cumplir. Lo que nunca podrá es pasar desapercibido. No sólo por su físico descomunal, sino porque la serie de HBO disparó su popularidad como jamás lo hubiera hecho ningún éxito deportivo. Pero aquello no era suficiente para él. «Mi pasión es convertirme en el hombre más fuerte del mundo», confesó hace tiempo. Un reto hercúleo, por supuesto. Llevaba ocho años intentándolo y hasta en tres ocasiones quedó en tercera posición, y otras tantas segundo, antes de levantar el pasado domingo en Manila la escultura de Atlas con el globo a cuestas. «Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Cuando la gente no puede hacer algo por sí misma, te van a decir que no puedes hacerlo. Si quieres algo, ve a buscarlo. Es cuestión de tiempo», escribía, pletórico, en su cuenta de Instagram tras coronarse.

Hay algo más que una genética generosa detrás de sus éxitos. Convertirse en el hombre más fuerte le ha costado miles de horas ejercitándose hasta la extenuación en el gimnasio... y también en el comedor. Para mantener su corpachón en condiciones Hafþór sigue una dieta pantagruélica:tras un primer entrenamiento matinal, que comienza a las seis y media, se desayuna ocho huevos, avena, frutos rojos y aguacates. A las nueve y media hace una nueva pausa para zamparse 400 gramos de ternera acompañados con el mismo peso en patatas, espinacas y verduras. A las doce se mete entre pecho y espalda 400 gramos de pollo, flanqueados por similar guarnición de patatas, verduras y frutas. A las dos, un tentempié: 150 gramos de avena, dos plátanos, cereales, fresas y almendras. Después de otra dura sesión, se repone con más proteínas y dos plátanos, que le abren el apetito para merendarse medio kilo de ternera con patatas y verduras. Apenas le da tiempo a digerirlo antes de la cena, consistente en medio kilo de salmón y otro medio de batatas. Y, para no irse con hambre a la cama, engulle otra media docena de huevos con aguacates, mantequilla y almendras. Björnsson se quiere comer el mundo.