'Sé quién eres', las misteriosas cuentas de Instagram que timan a los adolescentes '¿Quieres saber todo sobre ti?' Con este reclamo los perfiles animan a los instagramers a seguirles a cambio de revelar por privado información sorprenderte sobre sus vidas. Cuando logran miles de'followers', venden la cuenta a marcas o empresas ALMUDENA NOGUÉS Málaga Viernes, 4 agosto 2017, 12:09

¿Su gancho? Un simple juego de adivinanzas. De toda la vida. Pero trasladado a redes sociales. Exponerte a que una persona que no sabe nada de ti te ofrezca de repente información íntima sobre tu familia, amigos o pareja. ¿A quién no le pica la curiosidad? «¿Quieres saber todo sobre ti?» plantean a modo de reclamo. Un atractivo acertijo para miles de adolescentes, que están picando el anzuelo de estas cuentas, convertidas en las últimas semanas en una auténtica plaga en Instagram

La mayoría de dichos perfiles tienen una denominación similar, tomando de base las mismas palabras: 'Se quien eres'. Unos usan guiones bajos o medios entre dichas palabras, otros algún número añadido, algún signo de puntuación extra... Cualquiera puede hacer la prueba escribiendo la frase en el buscador de Instagram. Al segundo aparece un listado infinito de cuentas similares que prometen adivinar tu vida privada. Y aparentemente, de alguna u otra forma fascinante son capaces de recopilar datos sobre tu huella digital y de tu vida privada para dejarte con la boca abierta. O eso dicen claro.

Para demostrar y dejar patente sus dotes adivinatorias dichos perfiles copan su muro con pantallazos en los que muestran supuestos chats mantenidos en privados con otros usuarios de la red. «¿Cómo sabes eso de mi vida? Si yo no se lo he contado a nadie», indican muchas de estas presuntas conversaciones. ¿Otro ejemplo?: «Se que eres de Valencia capital, que tus padres están pensando en mudarse a otro país y empezar de cero, pero tu te estás negando a eso ya que no quieres perder a todos tus amigos ni a tu novia llevando ya casi tres años. Tu tío intenta convencerles para que te quedes con él pero tus padres no quieres», reza una de las últimas publicaciones compartidas por la cuenta 'se_quieneres' que acumula 121.000 seguidores.

Para acceder a sus 'poderes' de pitonisa 2.0 la mayoría de dichas cuentas marca las mismas reglas de juego: seguir a la cuenta en sí, mencionar el perfil en alguna historia del 'stories', darle un 'me gusta' al último post y mencionar a cinco amigos. Acto seguido, piden que se establezca una conversación por provado donde, supuestamente, la cuenta envía la información privada con los datos más ocultos y secretos de tu vida. Ese es el cebo.

Miles de usuarios han sucumbido en los últimos días a esta especie de desafío viral, sin saber que están siendo víctimas de una estafa. El fenómeno nació hace un par de semanas en Argentina bajo el nombre 'Adivino quién sos' con dos cuentas que alcanzaron casi el medio millón de seguidores en tan solo unos días. Dichas cuentas que fueron bloqueadas o vendidas (tras cambiar el nombre) y han ido mutando en otras con nombres similares. La velocidad de captación de incautos es mucho mayor que el tiempo que tarda el sistema en bloquear los perfiles. ¿El fin de todo este montaje? Todo apunta a recabar datos personales de usuarios y una vez sumados miles de seguidores venderle dicha cuenta a marcas o empresas que luego le cambian la denominación.