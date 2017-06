Mercadona vende a 5 euros una crema antiarrugas que cuesta 85 Imagen publicitaria de la crema. / SUR Sisbela sólo se diferencia de la de Alain Cosmetics en el precio ISABEL MÉNDEZ Málaga Miércoles, 28 junio 2017, 11:52

Todo lo que toca (lanza) lo convierte en oro, y este producto no va a ser una excepción. Mercadona ofrece en su zona perfumería desde hace unos meses la crema antiedad Sisbela a un precio de 5 euros. Hasta ahí no sería más que un producto de los muchos que tiene la empresa valenciana si no fuera porque es exactamente el mismo cosmético que otro que cuesta 85 euros en el mercado.

