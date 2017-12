La Policía busca imágenes de la menor de Aranda Juzgados de Aranda de Duero, donde este miércoles declararon los tres exjugadores del Arandina. / Paco Santamaría (Efe) La joven declaró a la magistrada que los jugadores la desnudaron y la agarraron de las manos y la nuca para tener relaciones con ella SARA GUTIÉRREZ Aranda de Duero (Burgos) Viernes, 15 diciembre 2017, 02:09

La investigación policial de la presunta agresión sexual a una menor de 15 años por parte de tres jugadores de la Arandina C.F, intenta determinar la existencia o no de un vídeo en el que se grabaron los supuestos hechos denunciados. A pesar de que la existencia del vídeo ha estado presente en muchas hipótesis sobre este caso, la policía no ha conseguido determinar la veracidad de esa grabación. Por lo tanto, no aparece entre las diligencias instruidas hasta el momento como prueba y parece casi descartada su aparición, según fuentes cercanas al caso.

Los investigadores han incautado, durante el registro del piso que compartían los futbolistas, los ordenadores de los tres denunciados y también han retenido sus teléfonos móviles y el de la víctima, para intentar buscar algún vídeo o prueba gráfica que pueda añadirse al proceso. La existencia de un vídeo tampoco se refleja en el auto, ni en la denuncia, ni en el atestado policial donde en ningún momento se hace referencia a la grabación de ningún tipo de imagen o toma de fotografía.

El auto judicial, desvelado por la Cadena Ser, constata que la presunta víctima ratificó su declaración «de forma coherente, sin ambigüedades y sin caer en contradicciones». Relató que contacto con uno de los jugadores a través de las redes sociales y acudió a su piso, donde más tarde aparecieron sus dos compañeros. Según su relato, los chicos la desnudaron y la sujetaron para que mantuviera relaciones con ellos, algo que la joven trató de impedir y que le provocó miedo y un bloqueo. Por su parte, los tres jugadores reconocieron en su declaración que estuvieron con la menor en su casa, pero negaron la versión de los hechos ofrecida por ella. Asimismo, el auto fija el momento de los hechos el día 24 de noviembre, mientras que el informe forense de la presunta víctima es de 18 días después, del mismo día de la denuncia, el pasado lunes. En el parte no se constatan secuelas físicas, aunque sí psicológicas.

En cuanto a las causas del envío a prisión de los investigados, el auto señala el peligro de huida, el riesgo de obstrucción a la instrucción y la necesidad de proteger especialmente a la víctima, dada su condición de menor de edad. Los tres ya ex jugadores del club de Aranda de Duero, que permanecen en la cárcel de Burgos en prisión provisional comunicada y sin fianza, tienen la intención de recurrir el auto de ingreso en prisión. Por su parte, la ciudad sigue conmocionada después de los hechos ocurridos que la han puesto en primera línea de la actualidad nacional.