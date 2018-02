Las mejores y más impresionantes fotografías subacuáticas de 2018 que no parecen de este mundo

Son fotografías de lo más impresionantes. Tan originales y llamativas que incluso no parecen de este mundo. Hablamos de las mejores fotografías fotografías subacuáticas de 2018, concretamente con las ganadoras del concurso Underwater Photographer of the Year, seleccionadas de entre más de 5.000 fotografías. Todas trasladan al espectador a un mundo inexplorado y bello: el subacuático.