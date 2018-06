Masha Gessen recibe el premio de Periodismo Diario Madrid La periodista y escritora ruso-norteamericana es galardonada por su valiente «defensa de la libertad de expresión y denuncia del retroceso de las libertades en la Rusia de Putin» COLPISA Jueves, 7 junio 2018, 10:29

La periodista y escritora ruso-norteamericana Masha Gessen, redactora de The Newyorker recibe este jueves el Premio de Periodismo Diario Madrid, en su XVI edición, que le entrega la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la sede de la calle Larra 14.

El acta de concesión destaca en Masha Gessen su valiente «defensa de la libertad de expresión, su firme e inteligente denuncia del retroceso de las libertades en la Rusia de Putin y su certero análisis de las amenazas para el sistema democrático que plantea la administración Trump en EE UU».

La premiada ha colaborado, entre otras publicaciones, en The New York Times y New York Review of Books, en cuyas páginas demuestra un alto sentido crítico aportando esclarecimientos para desenmascarar la realidad. Buena prueba son sus libros 'El futuro es historia. Rusia y el regreso del totalitarismo' y 'El hombre sin rostro: el sorprendente ascenso de Vladimir Putin', editados en castellano por Turner.

El jurado lo integraron los periodistas Miguel Ángel Aguilar, Miguel Ángel Gozalo, José-Vicente de Juan, Javier Fernández del Moral, Nativel Preciado, José Oneto, Román Orozco, Andrea Aguilar y Antonio Campuzano. La laudatio estará a cargo de Soledad Fox Maura, escritora y catedrática de literatura española y comparada en Williams College, Massachusetts (USA).

El Premio está dotado con 12.000 euros y un bajo relieve en bronce alegórico al cierre del MADRID, obra del escultor, recientemente fallecido, Julio López Hernández. Entre los premiados en anteriores ediciones figuran Katharine Viner, Juan Villoro, Giovanni di Lorenzo, Rafael Jorba, José María Ridao, Mario Vargas Llosa, Philippe Nourry, Hught Thomas y Guillermo Luca de Tena.