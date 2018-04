Martina, Mikel y otros niños que triunfan en YouTube MikelTube es el canal que protagoniza Mikel, un niño barcelonés de 8 años, acompañado de su hermano pequeño. / Youtube Cuentan con millones de suscriptores, han publicado libros, tienen su propio 'merchandising' y se han convertido en los mejores escaparates de las marcas infantiles M. ÁNGELES GONZÁLEZ Málaga Domingo, 22 abril 2018, 01:16

Como la gran mayoría de niños de su generación, son nativos digitales, han aprendido a manejar un teléfono móvil o una tablet antes que a andar o a coger un lápiz... Pero ellos van más allá. Son unas auténticas estrellas de YouTube, sus canales cuentan con cientos de miles de suscriptores y el contador de visitas de sus vídeos sube como la espuma. Tienen tal masa de seguidores entre el público infantil que las marcas han encontrado en ellos un filón para que promocionen sus productos, lo que se traduce en beneficios económicos. No han terminado la Primaria y algunos de ellos ya han publicado sus primeros libros, tienen su propio merchandising, se han convertido en imágenes de importantes marcas o han realizado algún doblaje cinematográfico. Los niños les paran por la calle para hacerse fotos con ellos y esperan ansiosos a que les saluden en sus vídeos. Mikel (con el canal 'MikelTube'), Nico (con 'Los mundos de Nico'), Martina (con 'La diversión de Martina'), Arantxa (con 'Los juguetes de Arantxa') o Mateo, Hugo y Daniela (con 'The Crazy Haacks') son algunos de los 'youtubers' más jóvenes que triunfan en la plataforma de vídeos.

'The Crazy Haacks

Mateo, Hugo y Daniela Haack, se definen como «tres divertidos hermanos ¡que no paran de hacer locuras!» / Youtube

Mateo, Hugo y Daniela Haack, se definen como «tres divertidos hermanos ¡que no paran de hacer locuras!». Se lanzaron a crear su propio canal en YouTube hace unos dos años al ver el éxito del que tenía su madre, 'Hoy no hay cole', dedicado a las manualidades. En sus vídeos hacen retos, abren y prueban juguetes y muestran su día a día o sus viajes. Su madre les graba y edita los vídeos y les acompaña en buena parte de ellos. Recientemente estos tres hermanos que viven en Mijas se han convertido en imagen de una conocida marca de dulces y su primer libro, 'The Crazy Haacks y la cámara imposible', ya va por la tercera edición. Tienen más de un 1.800.000 suscriptores y más de 635 millones de visualizaciones y el canal se sitúa en el puesto 45 de los más vistos en España según la web de mediciones SocialBlade.

MikelTube

MikelTube cuenta con más de 1.150.000 suscriptores y acumula más de 711 millones de visualizaciones. / Youtube

Es el canal en YouTube que protagoniza desde 2015 Mikel, un niño barcelonés de 8 años, acompañado de su hermano pequeño y en ocasiones de una prima y de sus padres. En los vídeos plantean retos, desembalan y prueban nuevos juguetes ('unboxing') o muestran cómo ha sido un día en el parque acuático, sus vacaciones de verano en familia o el primer día de colegio. También cocinan, hacen manualidades o abren sobres de cromos. Actualmente el canal cuenta con más de 1.150.000 suscriptores y acumula más de 711 millones de visualizaciones, lo que le sitúa en el número 15 del 'ranking' de los más vistos en España, según SocialBlade. Esta importante difusión hace que algunas marcas les manden sus productos para que los enseñen a la audiencia. Esta aventura empezó por casualidad, grabando un primer vídeo con un juguete. Su padre los editó y subió a la Red para que lo vieran sus amigos y familiares. No se imaginaron que tendría tal repercusión. Hasta el punto de que a día de hoy cuenta con sus propios productos de 'merchandising' y 'MikelTube' ya puede verse en camisetas, estuches o mochilas de los más pequeños de la casa.

Los juguetes de Arantxa

Los juguetes de Arantxa es el canal de una niña alicantina. / Youtube

Arantxa es una niña alicantina de siete años que protagoniza vídeos en los que cuenta historias usando juguetes como personajes, y también realiza 'unboxing', recetas, experimentos y retos o decora sus casas de muñecas. El número de suscriptores se acerca al millón y medio y acumula casi 600 millones de visualizaciones, situándose en el puesto 66 del 'ranking' de SocialBlade. En su canal promete «un rato divertido y muchas risas».

La diversión de Martina

Martina, en uno de sus vídeos. / Youtube

La diversión de Martina: «Si os gusta la diversión estáis en el canal adecuado». Así se presenta en YouTube Martina D'Antiochia, una niña de 13 años cuyos vídeos superan los dos millones de suscriptores y rozan los 480 millones de visualizaciones. Está en el puesto 100 del 'ranking' elaborado por SocialBlade. En sus publicaciones muestra el día a día de una preadolescente, realiza recetas de cocina, juegos, da consejos sobre maquillaje... El año pasado, La 'youtuber' encendió el alumbrado navideño de Estepona, ciudad con la que tiene vínculos familiares, junto a las autoridades locales. Tras el éxito cosechado en su canal, ha realizado otros proyectos como el doblaje de uno de los personajes de la cinta de animación 'Emoji, la película', concretamente Addie, una de las chicas humanas protagonistas. Además, ya ha publicado dos libros: 'Un desastre de cumpleaños' y 'Aventuras en Londres'.

Los mundos de Nico

Nicolás habla en sus vídeos de juegos o apps. / Youtube

Nicolás tiene nueve años y vive en Barcelona. Su canal, donde publica «vídeos muy molones», cuenta con más de 586.000 suscriptores y casi 120 millones de visualizaciones. En él habla de juegos o apps, muestra algunas salidas familiares, hace retos o realiza predicciones sobre la Champions League abriendo sobres de cromos de fútbol. A menudo sale acompañado de su madre, modelo e 'influencer' (tiene más de 224.000 seguidores en Instagram), y su padre, que se dedica al márketing digital.