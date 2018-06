Manuel Castillo defiende «el rigor y la veracidad» de la prensa regional como garantía en el ruido de lo digital El director de SUR, durante su intervención. Las noticias falsas, a debate en un seminario en Sevilla MARIA DOLORES TORTOSA Martes, 19 junio 2018, 19:39

«Las noticias falsas han existido siempre, la diferencia ahora es la inmediatez y el alcance infinito debido a las redes sociales y a las plataformas digitales». Bajo esta premisa expuesta por el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez y el título 'Periodismo: la verdad y la mentira', periodistas de varios ámbitos debaten esta semana sobre las también llamadas 'fake news' en un seminario organizado por la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, dentro de los cursos de verano 2018.

En una mesa redonda este medio día el director de SUR, Manuel Castillo, ha defendido el «rigor y la veracidad» con nombres y rostro en cada crónica de la prensa regional y local como garantía de la verdad en el ruido de lo digital. «En el ADN de la prensa regional y local está el rigor, la pluralidad y la veracidad», ha expresado para hacer hincapié en que esta no debe ser «equidistante», sino «comprometida con el territorio», tomando partido por asuntos que afectan a los ciudadanos. «Soy defensor del agravio», ha esgrimido exponiendo como ejemplo que los granadinos lleven subiéndose tres años a un autobús porque la vía del AVE está sin terminar. Ha invitado también a reflexionar sobre «la penetración y transversalidad» de una prensa local con una importancia que trasciende a la nacional, censurando que desde Madrid no se vea así.

En este sentido, en la misma mesa redonda, Antonio Yélamo, director de la cadena SER en Andalucía, ha abordado como su preocupación diaria «batallar para que noticias falsas sobre Andalucía no se consoliden», en alusión a los tópicos. Una víctima de estos tópicos es Canal Sur, ha manifestado la directora Operativa de la RTVA, Pilar Vergara, al cuestionarle un participante de los cursos sobre la programación de la televisión pública. Vergara ha expuesto su preocupación en que, si es cierto que las noticias falsas han existido siempre, «lo que distingue esta época de las anteriores es la rapidez con la circulan los datos, sean o no ciertos» en una sociedad sobrecargada de información en la que no da tiempo ni es capaz «de distinguir la verdad de la mentira».

Como dato ha ofrecido el que solo un 15% de los ciudadanos del Reino Unido – con un referéndum tan sorprendente como el del Brexit- tienen percepción de las noticias falsas. «El cuarto poder surgió para defenderse de los otros poderes, no para diluirse en él», advirtió de forma pesimista tras subrayar el efecto negativo de un periodismo basura a través de la red.

Manuel Castillo, no obstante, ha roto una lanza por el periodismo que se hace en nuestros tiempos, considerándolo de mejor calidad que el de otras épocas. Pese a las presiones políticas, económicas y la precariedad e incertidumbre en la profesión, «gracias a la Prensa se han cambiado muchas cosas», ha esgrimido.

En un debate anterior, la periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez y el periodista de 'La Marea' y La Sexta Antonio Maestre han abordado las dificultades del periodista para contar la verdad cuando los acontecimientos políticos se suceden de forma vertiginosa, sin tiempo a digerirlos. «Un problema de la clase política es que vive en una burbuja que le impide ver la realidad. El de los periodistas, que a veces entramos en esa burbuja y perdemos la capacidad de ver otras burbujas», ha dicho Maestre. «El ciudadano tiene derecho a preguntarse qué credibilidad tienen los periodistas cuando la realidad nos desmiente a diario», ha afirmado Lucía Méndez.