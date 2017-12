Un periodista malagueño viraliza un hilo en Twitter sobre el misterio de la Navidad Antonio Moreno recrea en diferentes tuits los acontecimientos del nacimiento de Jesús como si estuvieran sucediendo en la actualidad, en tiempo real SUR Málaga Lunes, 25 diciembre 2017, 12:47

Un malagueño ha lanzado un curioso hilo navideño que está arrasando en Twitter. Se trata de una idea original de Antonio Moreno, periodista del departamento de Comunicación de la Diócesis de Málaga, quien decidió narrar en su cuenta personal de la red social el milagro de la Navidad, con la etiqueta #HiloDeNavidad. Cuenta el nacimiento de Jesucristo, minuto a minuto, tal y como se informaría a día de hoy con las nuevas tecnologías. «Soy periodista religioso y se me ocurrió contar la Navidad, la noticia del nacimiento de Jesucristo, en la era de internet», explica a SUR.es el comunicador que es también alumno de Ciencias Religiosas del Instituto San Pablo de la Diócesis malagueña. Según Moreno, su hilo cuenta ya con más de 140.000 impresiones y más de 3.000 interacciones sumando retuits y los 'me gusta'. «He recibido mensajes de usuarios de todo el mundo, muchos incluso me han dicho que han llorado con la narración», indica Moreno, sorprendido por la acogida de su iniciativa.

El periodista comenzó su peculiar narración a las 8.35 horas del domingo 24 de diciembre. En el hilo cuenta, a través de diferentes tuits, la llegada a Belén, el alumbramiento del niño así como los hechos posteriores del milagro de la Navidad recogidos en el evangelio. Todo como si estuviera sucediendo en la actualidad y en tiempo real.«El relato pretendía contar, con el lenguaje propio de internet y redes sociales, los hechos que ocurrieron en Belén hace 2017 años como si de una redacción de noticias se tratase. En un lenguaje didáctico y con guiños bíblicos y a la actualidad, se explican las dos fuentes principales a través de las que conocemos este acontecimiento, los evangelios según San Mateo y San Lucas», indica el periodista que ha ido desvelando el origen divino del nacimiento de Jesucristo. «He usado datos bíblicos, guiños a figuras bíblicas y personajes ficticios para narrar la Navidad en la era de Internet», explica.

«A través de estos recursos, así como de imágenes manipuladas para dar apariencia de actualidad, los lectores de todo el mundo han podido imaginar cómo relatarían los medios la Natividad del Señor si entonces hubieran existido las redes sociales», indica.

El hilo se ha detenido en la llegada de los magos de Oriente al palacio de Herodes, pero «se reanudará en breve para contar los acontecimientos de la infancia de Jesús».

El hilo es el siguiente: