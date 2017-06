Ni San Luis, ni San Juan. La de hoy es la tarde más larga del año El Sol alcanza su punto más alto en Málaga hoy a las 14:20:40, más tarde que el pasado Miércoles, 28 junio 2017, 00:28

¿Sabías que la tarde de hoy, 28 de junio, es la más larga del año? O dicho de una manera más estricta. En esta jornada, el sol se pondrá más tarde que en ningún otro día del año, y esto es así a pesar de que el 21 de junio —solsticio de verano— es, como casi todo el mundo sabe, el del día más largo (y la noche más corta) del año.

Para entender los motivos de esta diferencia de siete días entre el solsticio y el fenómeno en cuestión no hacen falta muchas matemáticas, pero si una buena imaginación y unos mínimos conocimientos de astronomía.

El mediodía solar

Si la órbita de la Tierra alrededor del Sol fuera una circunferencia perfecta y su eje de rotación no estuviera inclinado respecto a esa órbita, en el meridiano cero de Greenwich —ya sea en Londres o en Alicante—, el Sol estaría justo al sur a las 12:00:00, y a una altura sobre el horizonte que depende de la latitud: Por ejemplo, justo encima de nuestras cabezas en el ecuador, y en el mismo horizonte si lo observamos desde el Polo. Pero como todo el mundo sabe, el eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto al plano de traslación, y esto hace que —en una misma latitud— el Sol esté más alto en verano y más bajo en invierno, provocando así las dichosas estaciones que tanto nos hacen sufrir en ciertos días como el de hoy.

La hora del mediodía solar también cambia según el meridiano en el que vivimos. Así, en Málaga, que está 4º20’ al oeste del meridiano de Greenwich tiene su mediodía solar 18 minutos más tarde (a las 12:18UTC, que son las 14:18 en la hora local del verano).

El analema solar

Pero hay más, el Sol no sólo sube y baja en el mediodía, según las estaciones. Así, si hiciéramos una serie de fotografías superpuestas a las 12:18UTC de cada mediodía solar del año, nos daríamos cuenta de que el Sol (a esa hora) no sólo oscila de arriba a abajo (por la inclinación del eje) sino que tiene además oscilaciones laterales (a este y oeste) que dibujarían en el cielo una curva imaginaria con forma de ocho que, matemáticamente, se conoce como analema.

Las oscilaciones laterales del analema son las responsables de que hoy tengamos la tarde más larga, pero entender sus causas es, por otra parte, lo que más esfuerzo mental requiere del lector. Pero vamos a intentarlo sin ecuaciones. De entrada, un curioso dato: no todo el mundo sabe que la tierra tarda en dar una vuelta sobre sí misma 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Ese es el período de rotación ¡respecto al resto del universo! Respecto al Sol, sin embargo, el período de rotación es el de las conocidas 24 horas. El motivo de la diferencia es que, al dar una vuelta sobre nuestro eje, el Sol “nos ha cambiado de sitio” de un día al siguiente por culpa de la traslación. Dicho de otra forma, cada día tardamos unos 4 minutos más en encontrarnos con el Sol “cara a cara”, ya que éste se ha desplazado ligeramente al este respecto al día anterior (aunque en realidad la que se ha movido es la Tierra).

No todos los días duran lo mismo

Pero aún no he llegado al quid de la cuestión. Si la traslación alrededor del Sol se realizara a una velocidad constante, siempre tardaríamos exactamente lo mismo en pasar de un mediodía al siguiente. Pero esto no es así. La traslación es un movimiento ligeramente elíptico alrededor del Sol que hace que, según la segunda ley de Kepler, nos desplacemos más rápido cuanto más cerca estamos del Sol (perihelio) y más lento cuando estamos más lejos (afelio). La diferencia, de un 3%, es sutil, pero tiene notorios efectos acumulativos. Así, en el perihelio (4 de enero) nos movemos lo suficientemente rápido para que la duración del día (de mediodía a mediodía) se extienda casi un minuto más respecto al valor medio de 24:00:00 horas. Tenemos dos opciones: o construimos relojes con una duración variable del día, o vamos acumulando adelantos y retrasos según la época del año. Esto último es por lo que, lógicamente, hemos optado. Y en junio, toca ir atrasando los “mediodías”.

La tarde del 28 de junio, la más larga del año

El 28 de junio, el Sol alcanza su punto más alto en Málaga a las 14:20:40, 88 segundos más tarde que cuando lo hizo el 21 de junio. Y aunque la duración del día (desde el orto al ocaso) es 76 segundos inferior a la del día del solsticio, la tarde de hoy sigue siendo más “larga” (ya que el recorte se produce fundamentalmente en el amanecer). La puesta de sol tendrá lugar a las 21:40:20 (44 segundos más tarde que el día del solsticio), y es en consecuencia, la más tardía de todo el año.

Horas de crepúsculo

Y aun después de la puesta de Sol, podremos seguir disfrutando un buen rato más de su luz, ya que el crepúsculo es mucho más extenso en verano que en invierno. Como datos curiosos, sepa usted que, para muchos efectos oficiales, el día se extiende hasta el crepúsculo civil, que hoy tiene lugar en Málaga a las 22:11, cuando el Sol está justo 6º bajo el horizonte. La línea del horizonte deja de ser perceptible a las 22:49 de la noche, hora del denominado crepúsculo náutico, llamado así por lo que afecta a los sistemas tradicionales de navegación. Y por fin, a las 23:31, desaparece cualquier vestigio de luz solar. Es el llamado crepúsculo astronómico; una hora perfecta para empezar a disfrutar de una bonita noche de verano, a pesar de este terral…