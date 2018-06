Lolito Fernández, el youtuber malagueño que se muda a Andorra para pagar menos impuestos El youtuber Lolito Fernández, en uno de sus vídeos. / Youtube El joven, conocido por publicar partidas del juego más gamberro del momento, el Fortnite, aseguraba en el vídeo (que ya ha borrado) que en Andorra se paga «pero no te sablean como aquí en España» SUR Málaga Viernes, 22 junio 2018, 13:59

Es, sin duda alguna, el videojugador y youtuber del momento. Está de moda y prueba de ello es la friolera de seguidores que acapara y que sube como la espuma a golpe de clic: atesora más de tres millones de suscriptores en YouTube y más de 228.000 followers en Twitter. Hablamos de Lolito Fernández, un malagueño residente en A Coruña, que ha protagonizado la polémica en Internet de la semana al anunciar que se muda a Andorra, en un controvertido vídeo, «para pagar menos impuestos». La polémica se desató en Twitter con mensajes de todo tipo. El revuelo ha sido tal que incluso el youtuber ha borrado el vídeo y pedido disculpas llegando incluso a tachar de «lamentable» el mensaje que compartió con sus usuarios.

El joven youtuber, famoso por publicar partidas del juego más gamberro del momento creado por Epic Games, el Fortnite, explicaba en el citado vídeo sus motivos para la mudanza. La grabación no tardó en viralizarse y en convertirse en trending topic: «Es completamente falso que me vaya a Andorra para evadir impuestos», aseguraba el youtuber en la grabación que aún circula entre usuarios de Twitter. «En Andorra se pagan impuestos, pero no te sablean como aquí en España. Comprendo que me vengan y me digan: Has nacido en España, tienes que pagar impuestos en España, es para pagar las escuelas... Y un cipote. Bajo mi humilde opinión, perdonadme que lo diga. A mí España me ha dado muy poco. Y me dirán: Sí, te ha dado tu salud, tu instituto... Yo no he ido al instituto prácticamente, he sido un desgraciado casi toda mi vida. Estoy orgulloso de ser español, por la gente, y lo digo entre muchas comillas, porque el gobierno español es una puta basura», asegura tajante. «Me voy a Andorra porque aquí en España se paga hasta un 50% de impuestos, o por lo menos eso me han dicho», añadía el joven sembrando la polémica. A continuación el vídeo que aún circula en redes:

Lolito, -que en marzo de este año protagonizó una épica partida de Fortnite en el torneo organizado por El Rubius y que concentró a 437.000 espectadores simultáneos-, después del revuelo suscitado, se ha visto obligado a pedir disculpas:

He sido claro y sincero pero mi mensaje ha sido totalmente lamentable y por eso pido disculpas, es todo lo que tengo que decir, buenas noches. — LOLiTO FDEZ (@LOLiTOFDEZ) 20 de junio de 2018

