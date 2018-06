«Llegué a jugar 48 horas seguidas al League of Legends» Un exjugador semiprofesional relata su declive y posterior recuperación como adicto Carlos Lobato delante del centro de rehabilitación AMALAJER. / J.S. JON SEDANO Málaga Viernes, 15 junio 2018, 23:51

Los videojuegos no son algo nocivo hasta que se descontrola su uso. He sido adicto al League of Legends (LOL), donde llegué a ser muy bueno: jugaba en equipos, en torneos donde ganaba 600 euros y subía partidas a YouTube. Pero empecé a dedicarle cada vez más tiempo y llegó un momento en el que mis días se traducían en 14 horas de juego. No comía, o lo hacía mientras jugaba. No me duchaba asiduamente y descuidé mi forma física, llegando a engordar 25 kilos por la mala dieta que llevaba. Siempre he tenido facilidad para los estudios, pero comencé a utilizar los videojuegos como moneda de cambio con mis padres: «Si me dejáis jugar, apruebo». Los manipulaba y ellos cedían. Pero cuando me mudé a un piso compartido para ir a la universidad a estudiar Ingeniería de software, todo cambió.

Los videojuegos se convirtieron en una vía de escape para todo en mi vida. Me iba al LOL porque era el único sitio donde me encontraba a gusto y al ser muy bueno, la gente me contactaba y me trataba bien. Pero fuera de él, me veía gordo y pensaba que mis amigos pasaban de mí. Empecé a engañar a mis padres, para que creyeran que estaba aprobando. Un día de lucidez me di cuenta de que necesitaba ayuda. Llamé a mi madre y me llevó al psicólogo. Pero le mentía y jugaba con él, diciéndole lo que quería oír. Cuando me dejó mi novia, todo se vino abajo y empecé a jugar el triple. Hubo un periodo en el que traté de controlarlo, pero recaí y al ver que subía de nivel muy rápido, llegué a jugar durante 48 horas seguidas para alcanzar el rango máximo.

Ahí me contactaron equipos españoles y comencé a jugar una media de entre 14 y 17 horas diarias para mantener la posición. No podía parar de entrenar porque si no, me echaban. El punto de inflexión fue cuando me ofrecieron un contrato para ir a Turquía a jugar su liga, ganando 6.000 euros.

A los menores les están vendiendo humo. Les dicen que una Gaming House es un sitio en el que viven unos aficionados a los videojuegos que se van haciendo muy buenos. Pero no es así. Los equipos seleccionan a lo mejor de lo mejor y después, si no rinden lo esperado, se les echa y se mete a otros. El nivel de exigencia es super alto. No creo que nadie que haya llegado a ser famoso en los eSports no tenga una adicción a los videojuegos. Están creando una horda de niños adictos. En los 80 todos querían ser futbolistas y ahora, todos quieren ser youtubers o jugadores profesionales.

Durante muchas noches me hinchaba de llorar por la situación y gracias a los consejos de una amiga, me decanté por los estudios, volví con mis padres y decidir acudir a Amalajer (Asociación Malagueña de jugadores de Azar en Rehabilitación). Desde ese momento, empecé a notar un cambio a mejor. Al principio fue difícil, pero como sabía que era por mi bien, aguanté todo. Ahora, como parte de mi tratamiento, no toco los videojuegos. Tienes que saber cuándo tienes debilidades y actuar conforme a ellas. Dos años después, soy otro, he cambiado de forma radical.