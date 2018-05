Llega la 'Cosmetovigilancia': aquí puedes denunciar efectos no deseados por el uso de cosméticos Sanidad estrena una red de alerta para que los consumidores puedas comunicar cualquier incidencia derivada del uso de estos productos de cuidado e higiene personal. Esto es lo que deberás hacer a partir de ahora ALMUDENA NOGUÉS Málaga Jueves, 10 mayo 2018, 13:19

Maquillajes, cremas, jabones, geles de baño, desodorantes, espumas de afeitar, protectores labiales... Son solo algunos de los productos que forman parte de nuestra rutina diaria de cuidado e higiene personal. Según los estudios, a pesar de no ser productos indispensables, se estima que utilizamos unos diez de estos productos de media por día. Pero, ¿qué ocurre cuando alguno de ellos nos provoca una reacción inesperada? ¿A dónde se puede comunicar? Con el objetivo de recoger, evaluar y hacer un seguimiento de los efectos no deseados que puedan surgir por el uso de los cosméticos, la la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha creado una nueva red de alerta, bautizada como 'Cosmetovigilancia'.

Según la AEMPS, se considera que un efecto no deseado es grave «cuando produzca incapacidad funcional temporal o permanente, discapacidad, hospitalización, anomalías congénitas, riesgo vital inmediato o muerte». Esta red de alerta fue aprobada por el Consejo de Ministros, a fin de adaptarse a la actual normativa europea, y ya está en marcha. Así, si un consumidor o profesional ha sufrido un efecto adverso debido a un cosmético, puede dar parte rellenando un formulario on line disponible en la propia página del Ministerio de Sanidad. Una vez completado, debe enviarse a la siguiente dirección de correo: cosmetovigilancia@aemps.es o al punto de contacto de la Comunidad Autónoma donde haya ocurrido el efecto. En Andalucía, dicho punto se ubica en el Centro Andaluz de Farmacovigilancia, en el Hospital Universitario 'Virgen del Rocío. Su mail es: cafarmacovigilancia.alerta.csalud@juntadeandalucia.es.

Según subrayó el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, «esta regulación es clave para el sector, le proporciona seguridad jurídica a los operadores económicos, se facilita su aplicación y aporta certidumbre y transparencia». Al respecto, recordó que dicho los productos cosméticos tienen en España un millar de empresas, y que se trata de un «negocio que factura anualmente unos 6.600 millones de euros».

Desde la organziación de consumidores OCU sostienen que cualquier cosmético puede producir intolerancia o alergia y recomiendan leer las etiquetas y revisar bien la lista de ingredientes para estar seguro de que no se es alérgico a alguno de ellos. «Si ves que ese listado está solo en el envase exterior, no lo tires. Muchos cosméticos llevan su composición en el envase de fuera pero no en el tubo o tarro, por lo que si tuvieras una reacción al usarlo no podrías ver los ingredientes», advierten.